Dzięki nowej opcji Google Maps z każdej podróży zrobisz wycieczkę krajoznawczą. "Odkrywaj na swojej trasie"

Podróż, nawet ta daleka, już dawno przestała być przejazdem z punktu A do punktu B. Teraz kierowcy chcą eksplorować. Chcą poznawać rejony, które właśnie mijają. Mapy Google doskonale to rozumieją. Dlatego wprowadziły nową opcję. Aplikacja podpowie, gdzie warto się zatrzymać na dobry obiad, przy ciekawym muzeum lub punkcie widokowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg za kierowcą. Przejechał po nodze policjanta

Na czym polega funkcja "Odkrywaj na swojej trasie"?

Funkcją, o której mowa w tym materiale, jest "Odkrywaj na swojej trasie". A jej głównym celem jest "spersonalizowanie postojów na trasie podróży". Można z niej skorzystać zarówno w czasie planowania przejazdu przed ruszeniem z miejsca startu, jak i na bieżąco podczas pokonywania kolejnych kilometrów. Co ważne, opcja jest dostępna w aplikacji Google Maps zarówno dedykowanej systemowi Android, jak i Apple iOs.

Jak skorzystać z funkcji "Odkrywaj na swojej trasie" w Google Maps?

Korzystanie z nowych możliwości aplikacji jest właściwie proste. Podczas wpisywania danych w nawigacji, kierowca powinien nacisnąć opcję "Dodaj przystanki". To wtedy pojawi się lista z ewentualnymi sugestiami. Będzie to coś na kształt pinezek wetkniętych w mapę. Sugestie można jednak również filtrować np. po kategoriach. To jest możliwe po przewinięciu ekranu w dół.

Sugestie mapy Google dotyczące miejsc do odwiedzenia będą dotyczyć punktów gastronomicznych, zabytków oraz miejsc rekreacji. Do każdej z lokalizacji dołączony zostanie opis. Podróżujący będzie mógł przeczytać, czemu podczas jazdy warto odwiedzić ten akurat punkt.

Nie widzisz jeszcze funkcji "Odkrywaj na swojej trasie" w Google Maps?

Pojawienie się nowej funkcji, klasycznie dla Google`a, jest realizowane po stronie serwera. To wymaga jednak posiadania aktualnej wersji aplikacji. Proces uruchamiania funkcji będzie zatem stopniowy. Dziś może się zdarzyć tak, że część użytkowników już będzie miała do niej dostęp, a część jeszcze nie.