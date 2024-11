Android Auto nie działa dobrze w twoim samochodzie? Tak poradzisz sobie z aplikacją Google

Trudno wątpić w popularność Android Auto. Im nowocześniejszy samochód i smartfon, tym większe prawdopodobieństwo, że skorzystasz z wygodnego trybu samochodowego. Na ekranie w aucie użyjesz aplikacji nawigacyjnej jak choćby Google Maps czy Waze, posłuchasz muzyki ze Spotify czy innych aplikacji, a nawet pograsz w różne gry dzięki platformie GameSnacks. Niestety nie wszystko czasem działa tak jak tego można oczekiwać.

REKLAMA

Cóż, Android Auto nie jest wolny od wad. Zwykle problemy pojawiają się po aktualizacji oprogramowania telefonu, poszczególnych aplikacji czy radia multimedialnego w samochodzie. Czasem zdarza się, że problemy są tak poważne, że wymagana jest odpowiednia poprawka oprogramowania przygotowana przez producenta urządzenia czy aplikacji. Na szczęście to nie zdarza się zbyt często, więc w razie problemów można spróbować kilku sprawdzonych sposobów.

Typowe problemy z Android Auto

Kłopot z nawiązaniem połączenia telefonu z samochodem

Android Auto wyłącza się samoczynnie tuż po uruchomieniu i pojawieniu się na ekranie auta

Android Auto nie uruchamia się w samochodzie, w którym wcześniej pracował prawidłowo

Android Auto wyłącza się, gdy sygnał telefonii jest bardzo słaby, albo brakuje zasięgu

Niektóre elementy (pasek skrótów, ikony aplikacji) nie wyświetlają się

Kłopoty z odbiorem sygnału GPS i ustaleniem lokalizacji w Google Maps i innych

Brak dźwięku z aplikacji pracujących w trybie Android Auto

Android Auto zwalnia pracę i co chwila się zawiesza

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest restart telefonu. Nie zawsze to jednak pomaga. Warto także zrestartować radio w samochodzie, co oznacza wyłączenie silnika na kilka minut (do czasu aż pokładowa elektronika przejdzie w tryb spoczynku po odłączeniu zasilania). Jeśli i to nie pomoże należy ponownie sparować telefon z radiem samochodowym. W tym celu znajdź w ustawieniach telefonu i radia samochodowego listę zapamiętanych urządzeń i usuń je z pamięci.

Pamiętaj o Wi-Fi, lokalizacji czy transferze danych

Ustawienia telefonu warto także sprawdzić w przypadku, gdy nie uruchamia się bezprzewodowy Android Auto (a wcześniej działał prawidłowo). Upewnij się, że jest aktywne Wi-Fi, lokalizacja, transmisja danych oraz Bluetooth. Na tym nie koniec. Zdarza się, że po wejściu do samochodu telefon automatycznie łączy się poprzez Wi-Fi np. wideorejestratorem a nie z radiem w samochodzie. Odłącz wówczas kamerę i upewnij się czy smartfon skomunikował się z radioodtwarzaczem.

W przypadku kłopotów z lokalizacją warto spróbować najprostszej metody. Wyłącz i po chwili włącz ponownie funkcję lokalizacji w telefonie. Upewnij się także, że smartfon znajduje się w takim miejscu, w którym nie zablokowano dostępu do sygnału GPS (czasem wystarczy położyć telefon odwrotnie (gniazdem USB do góry), by znacząco pogorszyć odbiór sygnału satelitarnego.

Problemy ze stabilnością działania Android Auto mogą się nasilić, gdy telefon rozgrzeje się zbyt mocno. Lepiej wówczas odłączyć go od zasilania lub zdjąć z ładowarki indukcyjnej. Jeśli korzystasz z etui, te zdejmij je, by można było efektywniej odprowadzić ciepło. Unikaj także wystawiania smartfona na słońce (szczególnie latem).

W przypadku gdy radio samochodowe nie rozpoznaje twojego telefonu sprawdź menu połączeniu w samochodowej stacji multimedialnej. W autach niektórych marek w ustawieniach można wskazać, który tryb samochodowy ma priorytet. Upewnij się zatem, czy nie doszło do przypadkowej zmiany na tryb MirrorLink czy Apple CarPlay.

Jeśli korzystasz z przewodowego Android Auto to sprawdź czy przewód USB jest właściwy (odpowiednie są tylko te, które oznaczono data & chargé) do transferu danych i ładowania (zwykle kable dołączane do powerbanków obsługują tylko funkcję zasilania). Upewnij się czy podłączasz kabel do właściwego portu USB w samochodzie. Zazwyczaj tylko jeden obsługuje tryb Android Auto i Apple CarPlay a pozostałe przeznaczono do ładowania.