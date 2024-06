Tak będą wyglądały bolidy F1 od 2026 r. Wielka rewolucja i większa rola silnika

Budowa bolidu F1 to wyścig z technologią i prawami fizyki? W dużej mierze tak. Tyle że zasady tego wyścigu są ściśle narzucone inżynierom. Ci nie mają zbyt dużej dowolności, a wręcz mają związane ręce. Bo ramy wskazane przez FIA są mocno ograniczające. Projektowanie bolidu w niczym nie przypomina zatem projektowania sportowego coupe.

Jak zmienią się bolidy Formuły 1 w 2026 r.?

Zasady budowy bolidów są od czasu do czasu aktualizowane. Kolejna nowelizacja restrykcyjnych zasad została zapowiedziana na rok 2026. A FIA właśnie podała szczegóły. Co się zmieni w F-jedynkach? Konstruktorzy będą musieli:

projektować pojazd, aby był o 10 cm węższy i miał o 20 cm mniejszy rozstaw osi.

zredukować masę pojazdu o 30 kg. Ta spadnie do 768 kg. Zaledwie 768 kg!

zastosować przednie opony o 25 mm węższe. Szerokość tylnych zostanie zredukowana już o 30 mm.

wprowadzić aktywne elementy aerodynamiczne w przednim i tylnym skrzydle. Będą dostosowywać poziom oporu do aktualnych potrzeb kierowcy.

sprawić, że moc układu napędowego spadnie powyżej prędkości 290 km/h.

goniący samochód otrzyma dodatkowy zastrzyk mocy o 350 kW. Ten będzie dostępny do prędkości 337 km/h. To oznacza pojawienie się trybu override, który ma ułatwić wyprzedzanie i jednocześnie zwiększyć jego efektowność.

przeprojektować podłogę bolidu. Ta będzie się musiała stać bardziej gładka.

w układzie napędowym ma zniknąć MGU-H, czyli alternator i niewielki silnik elektryczny w jednym. Zbiera energię kinetyczną i zapewnia zastrzyk mocy.

F1 technologicznie, ale cofa się w czasie. To dobrze!

Lista zmian jest długa i dość znacząca. Już wstępne wyliczenia pokazują, że ich implementacja w bolidach sprawi, że siła docisku podczas jazdy spadnie aż o 30 proc. Opór aerodynamiczny jednocześnie zmniejszy się o 55 proc. To oznacza, że bolidy F1 staną się szybsze i bardziej zwinne, ale także... wymagające. Ich przejazdy być może zatem przestaną przypominać ruch samochodu dosłownie przyklejonego do asfaltu. Pojawi się różnicowanie prędkości, ale i przede wszystkim umiejętności. One staną się jeszcze bardziej kluczowe. To z kolei powinno przełożyć się na powrót emocji i przede wszystkim większe przetasowania w stawce.