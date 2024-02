Jak włączyć widok 3D w Google Maps? Instrukcja krok po kroku

Mapy Google pracujące w standardowym trybie są kolorowe i niestety płaskie. Nie każdy kierowca za ich sprawą nabierze zatem wystarczającej orientacji w nowym terenie. Czasami będzie się musiał dłużej zastanowić. A stąd już o krok od pojechania w złym kierunku.

Widok 3D w Google Maps w telefonie

Co można na to poradzić? Google udostępnia przecież tryb 3D. W nim widoczne są zdjęcia satelitarne otoczenia. To na nich aplikacja wskazuje trasę. I co ciekawe, z takiego właśnie widoku można korzystać również podczas nawigowania we własnym telefonie. Powiem więcej, do jego włączenia konieczne jest wykonanie zaledwie dwóch kroków. I to zarówno w telefonie z systemem Android, jak i iOs.

Aby włączyć widok 3D w Google Maps w telefonie, należy:

Nacisnąć na ikonkę z warstwami. Wygląda jak kilka kartek nałożonych na siebie i znajduje się w prawej górnej części ekranu. Zaraz pod paskiem, w którym wpisuje się szukany adres.

Na pasku z trybem mapy należy w pierwszej kolejności zaznaczyć opcję satelita. I wszystko gotowe. Dodatkowa opcja 3D działa tylko na klasycznej mapie, a nie widoku satelitarnym.

Wyłączanie funkcjonalności i przejście do klasycznego widoku 2D wymaga wykonania dokładnie tych samych kroków. Opcje trzeba po prostu odznaczyć.

Jak włączyć widok 3D w Google Maps w przeglądarce?

Opcja 3D jest jeszcze bardziej imponująca w przeglądarce. Bo tam kierowca może ustawić "widok kuli ziemskiej". W takim przypadku obraz jest jeszcze dokładniejszy i jeszcze lepiej można obserwować obiekty znajdujące się na trasie.

Do włączenia mapy 3D w komputerze lub np. tablecie konieczne jest:

otwarcie strony Google Maps w przeglądarce.

w dolnym, lewym rogu należy nacisnąć opcję warstwy, potem przycisk więcej,

na samym dole należy wybrać przycisk satelita i widok kuli ziemskiej,

kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku 3D na pasku po prawej stronie. Gotowe!

Widok 3D to nie jedyna z nowych funkcji Map Google

Widok satelitarny w 3D w mapie w telefonie ułatwia jazdę samochodem i sprawia, że łatwiej jest poruszać się pieszo po nieznanej miejscowości. Na tym jednak nowe funkcje Map Google się nie kończą. Bo w ostatnim czasie w programie pojawiły się np. informacje w sprawie ograniczeń prędkości. Na razie na drogach głównych, ale i tak mogą uratować kierowcę przed kosztownym mandatem.