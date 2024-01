Volkswagen integruje ChatGPT ze swoimi autami. Powiesz "Cześć IDA" i zacznie działać

Aktualnie produkowane Volkswageny i modele innych marek Grupy oparte na platformach MEB i MQB evo wyposażone w asystenta głosowego będą miały dostęp do chatbota. Co więcej, uaktualnienie będzie dostępne także dla klientów, którzy już odebrali swoje samochody. Klienci otrzymają dostęp do stale rosnącej bazy danych sztucznej inteligencji w autach wyposażonych w asystenta głosowego IDA i będą mieć dostęp do wyszukanych treści podczas jazdy. Więcej o nowoczesnej technologii w motoryzacji piszemy na Gazeta.pl.

Uzyskiwanie wyszukanych informacji bez użycia rąk

Opracowany przez firmę Cerence, partnera Volkswagena, Cerence Chat Pro jest podstawą nowej funkcji, która oferuje integrację narzędzia ChatGPT w samochodach. Volkswagen będzie pierwszym producentem, który zaoferuje Chat GPT jako standardową funkcję od drugiego kwartału 2024 roku w wielu produkowanych pojazdach. Chatbot będzie dostępny w połączeniu z najnowszą generacją systemu infotainment w następujących modelach Volkswagena: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, nowym Tiguanie i nowym Passacie, a także w zmodernizowanym Golfie ósmej generacji.

Opracowana przez Cerence Chat Pro integracja ChatGPT z asystentem głosowym Volkswagena oferuje wiele nowych możliwości, które wykraczają daleko poza dotychczas dostępne sterowanie głosowe. Na przykład asystent głosowy IDA może być używany do sterowania systemem infotainment, nawigacją i klimatyzacją lub do odpowiadania na pytania z zakresu wiedzy ogólnej. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie dostarczać wielu dodatkowych informacji. A to wszystko bez użycia rąk.

Komenda "Cześć IDA"

Nie będzie potrzeby tworzenia nowego konta, instalowania nowej aplikacji czy aktywowania ChatGPT. Aktywacja asystenta głosowego będzie się odbywać przez wypowiedzenie komendy "Cześć IDA" lub naciśnięcie przycisku na kierownicy. IDA automatycznie ustala priorytety dla funkcji pojazdu, wyszukiwania miejsca docelowego lub regulacji temperatury. Jeśli system Volkswagena nie będzie znać odpowiedzi na pytanie, będzie ono anonimowo przekazywane do sztucznej inteligencji, a znajomy głos asystenta Volkswagena odpowie.

ChatGPT nie uzyska dostępu do danych pojazdu

Volkswagen podkreśla, że ChatGPT nie uzyskuje dostępu do żadnych danych pojazdu; pytania i odpowiedzi są natychmiast usuwane, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony danych. Ułatwia to Cerence Chat Pro, który wykorzystuje wiele źródeł, w tym ChatGPT, aby umożliwić IDA udzielanie odpowiedzi na niemal każde możliwe zapytanie.