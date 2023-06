Peugeot przedstawia 21-calowy ekran we wnętrzu nowej generacji modelu 3008

We wrześniu bieżącego roku poznamy zupełnie nowego Peugeota 3008. Wygląd nadwozia jest cały czas utrzymywany w tajemnicy przez Stellantis, natomiast zdjęcia wnętrza i pierwsze informacje na temat zastosowanych w kabinie nowinek technologicznych, zostały oficjalnie opublikowane. Jak na francuskich designerów przystało, projekt kokpitu przedstawia się nieszablonowo. Więcej na temat nowych samochodów piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Na szczycie deski rozdzielczej usytuowano delikatnie zakrzywiony w kierunku kierowcy, fantazyjny 21-calowy ekran. Kierownica ma niewielki, spłaszczony wieniec, a po jej prawej stronie znajduje się przycisk do uruchamiania silnika oraz manipulator wyboru biegów. Panoramiczny wyświetlacz łączy cyfrową tablicę zegarów z przestrzenią zarezerwowaną dla ustawień pojazdu i multimediów, obsługiwaną za pomocą dotyku.

10 lat temu Peugeot i-Cockpit zrewolucjonizował stanowisko kierowcy

Nieco niżej w konsoli środkowej zainstalowano kolejny ekran dotykowy, który można tak skonfigurować, aby ułożone na nim skróty dostępów do różnych funkcji, lepiej odpowiadały potrzebom kierowcy i pasażera z przodu (Peugeot nazwał to rozwiązanie i-Toggle). W ten sposób zredukowano liczbę konwencjonalnych przycisków sterujących do minimum, co nie przypadnie do gustu osobom ceniącym tradycyjne rozwiązania oparte na przyciskach i pokrętłach.

Dotykowe panele zamiast przycisków

W tunelu środkowym znalazło się tylko parę przycisków, działających na zasadzie dotykowych paneli, w tym pokrętło głośności uruchomionego radia lub odtwarzanej muzyki. Sekcje z dotykowymi przyciskami można dostrzec także na kierownicy. W konsoli wygospodarowano powierzchnię dla bezprzewodowej podkładki ładującej dla smartfona oraz otwory na pojemniki z napojami. Za nimi widzimy podłokietnik z ukrytym schowkiem. Wąskie lewe i środkowe wloty powietrza zostały ujednolicone, aby uzyskać bardziej spójny wygląd, dodając w ten sposób kabinie wyrafinowania.

W celu zbudowania przytulnej atmosfery w kabinie, Peugeot wbudował w panele dekoracyjne nastrojowe oświetlenie. Podświetlić można całą szerokość deski rozdzielczej oraz boczki drzwi, wybierając jeden z ośmiu dostępnych kolorów. Zastosowane materiały w wykończeniu sprawiają wrażenie wysokiej jakości. W informacji prasowej czytamy, że producent zastosował wyjątkową kombinację łączącą tkaniny z tworzywami sztucznymi i aluminium. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.