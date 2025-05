Premiera chińskiej marki Bestune miała miejsce podczas targów Poznań Motor Show 2025, które odbyły się w dniach 23-26 kwietnia. Podczas tego wydarzenia, w przedpremierowej ofercie przygotowanej tylko na targi, importer w ramach przedsprzedaży przyjął zamówienia na 100 samochodów, których celem jest nawiązanie konkurencji w najpopularniejszych segmentach. Mowa dokładnie o modelach T77 (kompaktowy SUV), T90 (SUV segmentu D) oraz B70 (średniej wielkości sedan).

Auta tańsze nawet o 15 000 zł

Co skłoniło klientów do zakupów? Okazuje się, że zamówienie nowego samochodu, zanim trafi do regularnej sprzedaży w salonach dealerskich, premiowane było korzyścią nawet 15 000 złotych. Oferta była ograniczona wyłącznie dla pierwszych stu zawartych umów.

Nowości Bestune, a także oferta przedsprzedaży, zostały entuzjastycznie przyjęte przez odwiedzających stoisko – pierwsza umowa została podpisana jeszcze podczas dnia prasowego, a w niedzielę 27-ego kwietnia br, zespół sprzedaży świętował podpisanie setnej umowy zamówienia na stoisku Bestune

– dowiadujemy się z komunikatu prasowego Asian Automotive Distribution Center.

Bestune T90 i Bestune B70 Fot. Rafał Mądry

Polakom najbardziej spodobał się chiński sedan

W przedsprzedaży największym zainteresowaniem cieszył się Bestune B70, który w Polsce został wyceniony od 119 900 zł. Łącznie zamówiono 44 sztuki (jeden z klientów flotowych zdecydował się na 12 sztuk). Bestune B70 mierzy niemal 4,9 m długości i oferuje bagażnik o pojemności 522 litrów. Model jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia - pierwsza Business z jednostką o pojemności skokowej 1.5 l (160 KM i 258 Nm) plus automat 7DCT, a druga Elegance z motorem 2.0 l (218 KM i 340 Nm) łączonym z 6-biegowym automatem Aisin. Słabszy wariant rozpędza się do prędkości maksymalnej 200 km/h, a mocniejszy osiąga 230 km/h. Wyposażenie zawiera 7-calowy wyświetlacz za kierownicą i centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,3".

Model T90 (cena od 129 900 zł) występuje z jednostką 1.5 l o mocy 160 KM i 258 Nm łączoną z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Silnik 2.0 l rozwijający moc 245 KM i 380 Nm połączono z 8-biegową skrzynią automatyczną japońskiej marki Aisin. Pojazd ten został zamówiony łącznie 36 razy. Na kompaktowego SUV-a - model T77 (cena od 109 900 zł) zdecydowało się 20 osób. W przypadku tego auta dostępne są dwie wersje wyposażenia, a do napędu służy jednostka 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i 258 Nm, wspierana przez 7-biegowy dwusprzęgłowy automat. Prędkość maksymalna wynosi 192 km/h.

Pierwsze egzemplarze samochodów Bestune trafią do polskich klientów pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Wszystkie samochody będą oferowane z 5-letnią gwarancją z limitem 150 000 kilometrów. Do końca bieżącego roku planowane jest otwarcie 33 autoryzowanych salonów dilerskich, a docelowo sieć sprzedaży obejmie około 50 punktów w całym kraju.