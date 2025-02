Działała w branży motoryzacyjnej 128 lat, teraz bankrutuje. "Porzucili ją, jak gorący kartofel"

Niemiecki Accuride Wheels Solingen GmbH, producent felg stalowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników i maszyn budowlanych, po 128 latach działalności może zniknąć z rynku. Przedsiębiorstwo 5 lutego w sądzie złożyło wniosek o upadłość. Fabryka jest położona w niemieckim Solingen, a jej historia sięga 1897 roku. Do 2018 roku działalność była prowadzona pod nazwą Kronprinz, zanim została przejęta przez amerykańską firmę Accuride. Kronprinz początkowo specjalizował się w produkcji stalowych rur oraz obręczy rowerowych, a później rozszerzył działalność na felgi do pojazdów. Firma ta w 1903 roku opatentowała stalowe koło samochodowe z odłączaną obręczą.

"Porzucenie jak gorącego kartofla"

Za główną przyczynę niewypłacalności odpowiada zła sytuacja finansowa. Niemieckie media informują, że do kiepskiej kondycji doprowadziła amerykańska spółka zarządzająca firmą w Solingen. Koncern w Stanach Zjednoczonych ogłosił, że będzie kontynuować działalność, ale już bez europejskich zakładów. Rzecznik związku zawodowego IG Metall w Solingen ocenił, że Amerykanie pozostawili zakład w Europie bez wsparcia, określając sytuację jako "porzucenie jak gorącego kartofla".

Pracę może stracić 400 osób

Związkowcy zamierzają walczyć o utrzymanie miejsc pracy i nie wykluczają protestów. Priorytetem dla niemieckiego oddziału Accuride w Solingen jest znalezienie nowego inwestora. Z przekazów zagranicznych mediów wynika, że według związków zawodowych IG Metall fabryka wciąż ma potencjał do dalszego funkcjonowania i zachowania produkcji. Accuride Wheels Solingen GmbH zatrudnia 400 osób.

Stalowe koła masowo trafiają do pojazdów

Koła stalowe stosowane w pojazdach mają wiele zalet. Są trwałe i w porównaniu z obręczami ze stopów lekkich, są bardziej wytrzymałe na uderzenia, pod wpływem których częściej się odkształcają, niż pękają. Odkształcenie felgi nie powoduje zwykle natychmiastowego ubytku powietrza z koła, dzięki czemu możliwe jest dojechanie do miejsca, w którym będzie można bezpiecznie zmienić lub naprawić oponę. W samochodach osobowych felgi stalowe są popularnym wyborem do opon zimowych. Obręcze ze stali natomiast masowo wykorzystuje się w pojazdach ciężarowych, ciągnikach rolniczych czy maszynach budowlanych.