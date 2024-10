Volkswagen ukarany. Tym razem za nieuczciwe traktowanie klientów

Brytyjczycy, a dokładniej Financial Conduct Authority (FCA) zarzucili spółce zajmującej się sprzedażą produktów finansowych nieprawidłowe i nieuczciwe traktowanie klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na przestrzeni lat 2017-2023.

Kara dla Volkswagena - dlaczego została nałożona?

Zgodnie z komunikatem wydanym przez FCA, Volkswagen Financial Services w Wielkiej Brytanii nie zapewnił odpowiedniego wsparcia dla klientów, którzy borykali się z trudnościami finansowymi. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których firma zajmowała samochody od wrażliwych klientów, nie oferując im żadnych alternatywnych rozwiązań ani nie badając dokładniej ich indywidualnych potrzeb. Takie działania miały miejsce w okresie od stycznia 2017 roku do lipca 2023 roku.

Dodatkowo, jak wynika z raportu FCA, komunikacja z klientami była źle sformułowana, a zautomatyzowane wiadomości wysyłane do nich w wielu przypadkach przyczyniły się do eskalacji problemów. W efekcie wielu klientów, którzy już znaleźli się w trudnej sytuacji, zostało jeszcze bardziej pogrążonych przez niewłaściwe działania firmy.

Volkswagen zapłaci także odszkodowanie klientom

Oprócz grzywny nałożonej przez brytyjskiego regulatora, Volkswagen Financial Services zgodził się wypłacić ponad 21,5 miliona funtów w formie odszkodowań dla około 110 000 klientów, którzy mogli ucierpieć z powodu nieprawidłowości. Oznacza to, że średnio każdy poszkodowany klient może otrzymać rekompensatę finansową za doznane straty.

FCA podkreśliło, że takie działanie było konieczne, aby zadośćuczynić osobom, które doznały szkód w wyniku niewłaściwego traktowania. „Volkswagen Finance pogorszył trudne osobiste sytuacje klientów, nie biorąc pod uwagę, co mogliby potrzebować w obliczu swoich problemów. Słuszne jest, aby firma zrekompensowała szkody, które wyrządziła" – stwierdził przedstawiciel FCA w oficjalnym komunikacie.

Reakcja Volkswagena na zarzuty

W odpowiedzi na decyzję FCA, Volkswagen Financial Services wydał oświadczenie, w którym wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i przeprasza za wyrządzone szkody. Firma poinformowała również, że obecnie finalizuje swoje działania naprawcze, kontynuując wypłaty zadośćuczynień dla klientów dotkniętych niewłaściwym traktowaniem.

"Jesteśmy w trakcie kończenia naszych działań naprawczych i nadal dokonujemy dobrowolnych wypłat na rzecz poszkodowanych klientów. Przepraszamy za wszelkie doznane straty i niedogodności" - poinformował rzecznik Volkswagena w oświadczeniu wysłanym do mediów.

Nie pierwszy taki przypadek na rynku finansowym

Kara nałożona na Volkswagen Financial Services w Wielkiej Brytanii nie jest odosobnionym przypadkiem na rynku usług finansowych. Financial Conduct Authority wcześniej ukarało także inne instytucje finansowe, w tym największe banki działające w Wielkiej Brytanii, takie jak HSBC, Barclays, Lloyds oraz TSB. W każdym z tych przypadków regulator zarzucał brak odpowiedniego wsparcia i ochrony klientów w trudnych sytuacjach finansowych.

Regulacje FCA mają na celu zapewnienie, że instytucje finansowe działające w Wielkiej Brytanii będą postępować w sposób uczciwy i transparentny wobec swoich klientów, szczególnie tych, którzy borykają się z problemami finansowymi. W związku z tym instytucje te mają obowiązek dokładnie rozważyć sytuację finansową swoich klientów i zapewnić im odpowiednie wsparcie, zamiast automatycznie podejmować drastyczne kroki, takie jak zajmowanie mienia czy blokowanie dostępu do produktów finansowych.

Volkswagen Financial Services - co dalej?

Decyzja o nałożeniu grzywny na Volkswagen Financial Services oraz konieczność wypłaty odszkodowań może mieć długotrwałe konsekwencje dla reputacji firmy na brytyjskim rynku. Zaufanie klientów jest kluczowe dla każdego dostawcy usług finansowych, a takie incydenty mogą wpłynąć na przyszłe decyzje konsumentów dotyczące korzystania z oferty Volkswagena.