W Tychach już produkują Alfę Romeo. To przez Polskę nazywa się Junior, a nie Milano

W Tychach, gdzie jeszcze niedawno powstawał Fiat 500, ruszyła produkcja nowego samochodu. Do Jeepa Avengera i Fiata 600 dołączyła Alfa Romeo Junior. To właśnie temu modelowi włoski rząd odebrał nazwę Milano, a wszystko z powodu ulokowania produkcji w Polsce, a nie we Włoszech.

