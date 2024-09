Chińskich auta nielegalne. Nowy pomysł Joe Bidena

Zakaz, ogłoszony przez Departament Handlu USA, dotyczy zarówno sprzętu, jak i oprogramowania produkowanego w Chinach, co według amerykańskich urzędników ma być skuteczniejszym narzędziem w ochronie amerykańskiego rynku motoryzacyjnego niż wcześniejsze działania, takie jak nałożenie 100-procentowych ceł na chińskie samochody elektryczne oraz wykluczenie ich z dopłat dla amerykańskich konsumentów. W przeciwieństwie do wcześniejszych ograniczeń nowe przepisy mają obejmować również pojazdy produkowane przez chińskie firmy poza granicami Chin, np. w Meksyku czy Europie.

Ban dla technologi made in china

Jak twierdzi Reuters, propozycja administracji Bidena zakłada również zakaz testowania i wdrażania chińskiego oprogramowania do samochodów autonomicznych na terenie USA, co w praktyce ma stworzyć barierę handlową, chroniącą amerykańskich producentów samochodów, takich jak Tesla. Zdaniem analityków, firmy chińskie, które zdominowały rynki technologii bateryjnych oraz oprogramowania do pojazdów, stanowią poważne zagrożenie dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Propozycje te, jak podaje Reuters, opierają się na dwóch głównych filarach – obawach o bezpieczeństwo narodowe oraz ochronie amerykańskiego przemysłu. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że chińskie samochody mogłyby zostać wykorzystane do szpiegowania lub kontrolowania pojazdów na odległość. Istnieją także obawy, że silnie subsydiowany chiński sektor EV może zniszczyć rodzimych producentów samochodów elektrycznych.

Jak zauważa Reuters, propozycje administracji Bidena mogą wywołać odwet Chin. Chińscy urzędnicy już wcześniej ostrzegali, że będą bronić interesów narodowych, krytykując działania USA jako dyskryminacyjne wobec chińskich firm.

Administracja Bidena ma nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie przed zakończeniem jego kadencji w styczniu 2025 roku.

Źródło: Reuters