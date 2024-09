To najpopularniejsze nowe auto w Polsce. 17 510 rejestracji od początku roku

W ciągu ośmiu miesięcy 2024 r. w Polsce zarejestrowano 357 160 nowych samochodów osobowych, co stanowi wynik o 14,75 proc. lepszy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W zestawieniu najczęściej kupowanych fabrycznie nowych aut na polskim rynku lider wciąż jest ten sam. A jest nim Toyota Corolla, która w ofercie japońskiego producenta występuje w trzech odmianach nadwozia.

Najpopularniejsze samochody w Polsce - TOP 3

Kompaktowy hit Toyoty, będący numerem jeden w Polsce, jest oferowany jako sedan (cena od 94 900 zł), 5-drzwiowy hatchback (cena od 125 000 zł) oraz uniwersalne kombi (cena od 129 000 zł). Corolla z wynikiem 17 510 zarejestrowanych egzemplarzy w ciągu ośmiu miesięcy zaliczyła wzrost 12 proc. rok do roku. W samym sierpniu do klientów trafiło 1705 egzemplarzy tego modelu. Za Corollą na drugim miejscu plasuje się kompaktowa Skoda Octavia (cena od 137 650 zł). W wydziałach komunikacji od początku 2024 roku zgłoszono 13 311 egzemplarzy tego modelu (w sierpniu 927 rejestracji), który w ofercie występuje z nadwoziem liftback oraz kombi. Trzecim najpopularniejszym nowym modelem nad Wisłą jest Toyota Yaris Cross (cena od 104 300 zł), która w osiem miesięcy zebrała 10 717 rejestracji (w sierpniu do klientów trafiło 1120 sztuk).

Od początku roku 71 284 zarejestrowanych Toyot

W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku polscy klienci zarejestrowali 71 284 samochody osobowe i dostawcze marki Toyota, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dzięki temu Toyota osiągnęła 17,8 proc. udziału w polskim rynku motoryzacyjnym. Tylko w sierpniu Toyota zarejestrowała 7725 pojazdów, ponownie zajmując pierwsze miejsce. Toyota była najczęściej wybieraną marką zarówno przez firmy, jak i klientów indywidualnych, którzy odebrali odpowiednio 4967 i 2758 nowych aut.

Toyoty królują w swoich segmentach

Aż pięć samochodów marki Toyota zajmuje pierwsze miejsca w swoich segmentach. Corolla, jako najpopularniejsze auto w Polsce, jest również liderem segmentu C. 26,2 proc. kompaktów to Corolle. Toyota Aygo X z 41,6-procentowym udziałem w segmencie dominuje w klasie małych samochodów. Od stycznia do sierpnia zarejestrowano 2578 egzemplarzy tego modelu. Yaris jest najczęściej wybieranym autem miejskim, z 9299 rejestracjami i 29,3 proc. udziału w tej części rynku. Yaris Cross posiada 22,6 proc. udziału w segmencie miejskich crossoverów, z 10 715 rejestracjami. Toyota C-HR prowadzi w segmencie kompaktowych SUV-ów z wynikiem 8561 zarejestrowanych samochodów, co stanowi 38 proc. udziału. W tym samym segmencie Corolla Cross zajmuje 7 miejsce, z 3118 rejestracjami i 5,4-procentowym udziałem w klasie C-SUV. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.