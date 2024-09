Z danych dotyczących rejestracji nowych aut osobowych na polskim rynku wynika, że Polacy cały czas chętnie wybierają nowe pojazdy zaliczane do grupy premium. Udział tego segmentu w krajowym rynku nowych aut osobowych wyniósł w sierpniu 23,6 proc. (po ośmiu miesiącach 24,2 proc.). Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar poinformował, że w ciągu ośmiu miesięcy 2024 roku na polski rynek trafiło 86 437 luksusowych pojazdów osobowych, co daje wzrost o 22,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu styczeń-sierpień 2023 r. Jak przedstawiają się statystyki z podziałem na poszczególne marki oraz na modele najczęściej wybierane przez klientów?

W TOP 3 za sierpień wyłącznie modele marki Audi

Po ośmiu miesiącach pozycja lidera wśród marek premium w Polsce należy do Audi. Z danych wynika, że od początku roku cztery pierścienie dostarczyły klientom 18 649 pojazdów. Tylko w sierpniu niemiecka marka zanotowała 2339 rejestracji, a najczęściej wybieranymi modelami były: Audi Q5 (482 szt.), Audi A4 (443 szt.) i Audi Q3 (408 szt.). Co ciekawe, samochody te znalazły się w TOP 3 najlepiej sprzedających się luksusowych aut w sierpniu. Jeśli chodzi o trzy najlepiej sprzedające się auta czterech pierścieni od początku roku, to pierwsze miejsce zajmuje A4 (3300 szt.), drugie A3 (3207 szt.), a trzecie przypada modelowi Q3 (2910 szt.).

Drugie miejsce na polskim rynku premium zajmuje Mercedes, który w okresie od stycznia do sierpnia zanotował 18 248 rejestracji, a w samym sierpniu 2024 roku krajowe wydziały komunikacji wpisały do swoich baz 2105 osobówek z logo srebrnej gwiazdy. Najczęściej wybieranym Mercedesem w sierpniu był model GLC (336 sztuk). Od początku roku na liście trzech najchętniej wybieranych modeli znajdują się: GLC (2598 szt.), GLC Coupe (1889 szt.) i CLA (1579 szt.).

Trzecie miejsce należy do BMW. Od początku roku zarejestrowanych zostało w Polsce 17 876 sztuk samochodów firmy z Monachium. Tylko w sierpniu w wydziałach komunikacji zgłoszono 1865 egzemplarzy osobówek BMW, a najczęściej pojawiającym się modem była seria 3 (309 sztuk). Najczęściej rejestrowane od początku roku modele z gamy BMW to: seria 3 (2552 szt.), X5 (2378 szt.) oraz seria 5 (2151 szt.).

Volvo XC60 najczęściej wybieranym autem premium

W statystykach sprzedaży samochodów klasy wyższej za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku, zwycięzcą okazuje się pojazd marki ze Szwecji. Volvo XC60 od początku roku zostało zarejestrowane w 4319 egzemplarzach. W TOP 3 pojazd ten wyprzedza Lexusa NX (3597 sztuk) i Audi A4 (3300 sztuk).

Rejestracje segmentu premium w Polsce