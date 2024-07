Koniec świata. Chińscy urzędnicy będą jeździć... Teslami

Ważna zmiana na chińskim rynku motoryzacyjnym - po raz pierwszy samochody Tesli zostały dopuszczone do zakupu przez urzędników rządowych. Jak informuje Reuters decyzja ta została ogłoszona przez władze prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach. Opublikowano tam listę 56 modeli nowych samochodów przeznaczonych do użytku służbowego przez partyjne, rządowe i publiczne organizacje. Oprócz Modelu Y, wśród nowych dopuszczonych pojazdów znalazł się także model Volvo XC40 - firma jest własnością chińskiego Zhejiang Geely Holding Group. Pozostałe 54 pojazdy z rządowej listy obejmowały wyłącznie chińskie marki samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Tesla Model Y jest jedynym autem spoza Chin

Nie podano dokładnej liczby samochodów Model Y, które mogą zostać zakupione przez rząd prowincji Jiangsu. Decyzja ta jest jednak istotnym krokiem, biorąc pod uwagę wcześniejsze zakazy wjazdu samochodów Tesli na teren niektórych rządowych i wojskowych obiektów w Chinach. Zakazy te zostały zniesione po tym, jak chińskie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego potwierdziło w kwietniu, że zbieranie danych przez floty Tesli w Chinach jest zgodne z przepisami.

Tesla, która planuje budowę centrum szkoleniowego dla danych i wprowadzenie na rynek swojego oprogramowania Full Self Driving w Chinach jeszcze w tym roku, zyskała znaczące wsparcie ze strony chińskich władz. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku krajowym i wyzwań związanych z eksportem chińskich samochodów za granicę.

Pomimo spadku dostaw chińskich pojazdów Tesli o 9 proc. w pierwszej połowie 2024 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku, wizyta Elona Muska w Chinach pod koniec kwietnia, podczas której spotkał się z premierem Li Qiangiem, przyniosła wymierne korzyści dla firmy. Chiny wyraźnie zwiększyły swoje wsparcie dla Tesli po wspomnianym spotkaniu.