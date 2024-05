Baby Lexus w tenisowym wydaniu. Powstanie tylko... 25 sztuk

Lexus LBX Match Point został stworzony z okazji turnieju Trofeo Conde de Godo 2024 w Barcelonie. Zewnętrzne akcenty obejmują ciemnoszary metaliczny lakier z elementami w kolorze piłki tenisowej, w tym listwę nad atrapą chłodnicy, dolny fragment tylnego zderzaka, antenę dachową i specjalne wzory na lusterkach bocznych. Słupki C zdobi grafika przedstawiająca linie kortu tenisowego, a 18-calowe, matowe, czarne felgi mają żółty detal z nazwą modelu. Specjalne oznaczenie edycji znajduje się również na tylnej klapie.

Wnętrze samochodu wyróżnia się przeszyciami w kolorze piłki tenisowej na fotelach, desce rozdzielczej i kierownicy, a także czarno-brązową tapicerką. Dodatkowo welurowe chodniki mają oznaczenie wersji specjalnej, a przycisk start/stop został zastąpiony przyciskiem PLAY umieszczonym w piłkę tenisową. Niestety, auto będzie można kupić tylko na rynku hiszpańskim. Cena? Tylko albo aż... 45 700 euro.

Lexus LBX - najmniejszy, ale nie znaczy najskromniejszy

Lexus LBX, najmniejszy w gamie marki, bazuje technologicznie na Toyocie Yaris Cross, ale oferuje wyższą jakość wykonania i bardziej luksusowe materiały. LBX ma 419 cm długości, 182,5 cm szerokości i 156 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 258 cm. Pojemność bagażnika to 332 litry, a po złożeniu tylnej kanapy zwiększa się do 994 litrów (w wersji AWD bagażnik ma 255 litrów).

Model ten jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej – łącznie 17 wariantów, w tym dziewięć jednolitych lakierów i osiem dwukolorowych malowań z kontrastującym dachem. Wyraziste kolory, takie jak Passionate Yellow, Ruby Red, Dark Blue czy Sonic Copper, podkreślają jego dynamiczny wygląd.

Lexus LBX korzysta z platformy GA-B, co ma przekładać się na większą stabilność i lepsze prowadzenie w porównaniu do Yarisa Cross. Model wyposażony jest w 18-calowe felgi i reflektory LED, a prześwit wynoszący 22 cm pozwala na łatwe pokonywanie miejskich przeszkód. Samochód oferuje również zaawansowane systemy wyciszenia, co zapewnia komfort akustyczny podczas jazdy, nawet przy wyższych prędkościach.

Lexus LBX - napęd

Napęd LBX to hybryda składająca się z wolnossącego silnika 1.5 R3 oraz jednostki elektrycznej, co w przypadku wersji z przednim napędem daje łączną moc 136 KM. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Średnie zużycie paliwa oscyluje między 4,4 a 4,7 litra na 100 km.

Lexus LBX już zdobył sporą popularność, szczególnie w Polsce, gdzie zebrano 800 zamówień, przy czym zarezerwowano wszystkie 300 egzemplarzy limitowanej wersji Original Edition. Model ten jest również chwalony za bogate wyposażenie, w tym system audio Mark Levinson.