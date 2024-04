Samochodowe polisy OC coraz droższe. Wzrost w rekordowym mieście to prawie 30 proc.

Zmiany cen obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych zbadali analitycy porównywarki rankomat.pl. Podsumowaniem jest raport RanKING opisujący stan rynku i ceny polskich ubezpieczeń komunikacyjnych. Z jego lektury trudno wyciągnąć pozytywne wnioski. Od 2023 roku mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem cen komunikacyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jeśli je badać w ujęciu kwartalnym. W I kwartale 2024 roku średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia samochodu wyniosła 575 złotych i była o 17,3 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2023 r. Jeśli historia się powtórzy, oznacza to, że w skali całego roku ceny OC mogą wzrosnąć nawet o połowę.

Rekordowe miasta to Olsztyn oraz Gdańsk. W jednym największy wzrost, w drugim najwyższe ceny

Ceny urosły najbardziej w miastach wojewódzkich. Rekordzistą pod względem procentowego wzrostu jest Olsztyn, gdzie w ciągu roku średni koszt ubezpieczenia OC zwiększył się o 27,3 proc. To nie znaczy, że w tym mieście taka usługa jest najdroższa. Olsztyn nie załapał się nawet na podium. W pierwszej trójce znalazły się następujące miasta: Gdańsk (802 zł), Wrocław (783 zł) i Szczecin (722 zł). Za to najniższe składki płacili kierowcy samochodów zarejestrowanych w takich miastach wojewódzkich jak Opole (544 zł), Katowice (568 zł) i Rzeszów (575 zł). A ile kosztowało ubezpieczenie OC w stolicy? Średnia cena takiego ubezpieczenia w Warszawie to 700 zł, co pozwoliło jej zająć czwarte miejsce w tym niechlubnym rankingu. Pierwszą piątkę zamyka Łódź z ceną 717 zł. Procentowo ceny ubezpieczenia OC wzrosły w miastach wojewódzkich od 16,5 proc. w Kielcach do właśnie 27,3 proc. w stolicy Warmii i Mazur.

Po kilkuletnim okresie spadku cen OC, pierwsze podwyżki opłat za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne zaczęliśmy odnotowywać w II kwartale 2023 roku. Od tego czasu średnia cena OC wzrosła już o 11,4 proc. W porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku koszty obowiązkowej polisy w I kwartale 2024 roku zwiększyły się natomiast o 4,7 proc. W okresie tak dynamicznych wzrostów cen OC warto więc zwrócić szczególną uwagę na to, co proponują nam firmy ubezpieczeniowe. Porównując oferty i wybierając najkorzystniejszą propozycję ubezpieczenia, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych

- mówi Bartosz Niewiadomski prezes zarządu rankomat.pl.

Ceny ubezpieczenia OC spadały przez wiele lat. Tak było nawet w trakcie pandemii

Prezes zarządu Rankomatu mówi, że przez wiele lat ceny ubezpieczenia OC spadały, a trend ten odwrócił się dopiero w 2023 roku. Jak to dokładnie wyglądało? Z raportu RanKING można się dowiedzieć, że ceny rosły od III kwartału 2015 r. do tego samego kwartału 2017 r. Rekordowy wzrost nastąpił w 2016 roku, kiedy koszt obowiązkowego ubezpieczenie komunikacyjnego zwiększył się aż o 57,5 proc. Potem zaczęły delikatnie maleć i tak działo się regularnie aż do końca 2020 roku. Od tego czasu niestety mamy do czynienia z odwrotnym trendem i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie to się miało zmienić. W raporcie Rankomatu jest wiele ciekawych informacji na temat polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Z jego pełną treścią można zapoznać się tutaj.