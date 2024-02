Najpopularniejsze auta używane w Polsce w 2023 r. Mamy nowego króla

Po raz kolejny największy serwis z ogłoszeniami sprzedaży samochodów używanych przyjrzał się preferencjom Polaków. Co prawda według danych CEPiK w 2023 roku niemal 3/4 aut zarejestrowanych w Polsce miało więcej niż 10 lat, jednak w ogłoszeniach szukamy aut znacznie młodszych. Z danych otomoto.pl wynika, że najczęściej wyświetlane były modele z 2018 roku.

Ceny używanych aut wzrosły niemal dwukrotnie

Jednak jak podkreślają analitycy Otomoto, na finalną decyzję o zakupie bardzo mocno wpływają ceny. Niestety, te w stosunku do czasów sprzed pandemii znacznie wzrosły. Z danych serwisy wynika, że w 2023 roku samochody w wieku 9-10 lat były wystawiane średnio za nieco ponad 46 tysięcy złotych, co oznacza wzrost aż o 79 proc. w stosunku do tego, na ile wyceniano auta w tym samym przedziale wiekowym w 2019 roku.

Jak rosły ceny samochodów używanych Otomoto.pl

W ogłoszeniach dominują jednak właśnie auta z niższych pułapów cenowych. Prawie 63 proc. używanych pojazdów wystawionych na sprzedaż kosztowało do 50 tysięcy złotych. Najwięcej jednak było jednak samochodów w zakresie cenowym od 10 do 30 tys. złotych. Chociaż stanowią one największy odsetek, ich udział w ogłoszeniach maleje z roku na rok. Tymczasem w 2019 roku ogłoszenia samochodów używanych w tym przedziale cenowym stanowiły ponad 84 proc. wszystkich ofert. Jednocześnie rośnie zainteresowanie użytkowników pojazdami najdroższymi. Największy wzrost zainteresowania odnotowano rok do roku w przedziale cenowym 100-150 tys. złotych.

Na rynku wtórnym rządzą auta spalinowe, ale już nie diesle

Jak wynika z najnowszego raportu, nadal szukamy głównie silników spalinowych, ale prym wiodą tu już jednostki benzynowe, a nie - jak było w ostatnich latach - diesle. Co ciekawe, dziewięć na 10 kupujących interesowały wyłącznie pojazdy z silnikami spalinowymi. A tylko mniej niż 1 proc. kierowców przeglądał oferty sprzedaży używanych elektryków. Reszta z tego tortu należała do aut hybrydowych.

Dominują oferty z rynku polskiego, ale pojawiają się też auta z Chin

W ogłoszeniach najwięcej jest ofert samochodów używanych z rynku polskiego. Według danych zebranych przez serwis otomoto.pl sześć na 10 pojazdów wystawianych w serwisie ogłoszeniowym pochodzi z Polski, a co piąty pochodził z Niemiec. Ciekawostką jest, że na rynku wtórnym pojawiły się też pojazdy z Chin - w całym roku pojawiły się 23 ogłoszenia z nowymi i używanymi pojazdami chińskimi.

Jakich samochodów używanych szukają Polacy?

Coraz większym zainteresowaniem na rynku wtórnym cieszą się SUV-y, co nie dziwi, bo oferta takich modeli z drugiej ręki systematycznie rośnie. Jednak tu ciekawostka - w 2023 roku jeden na pięciu kierowców nadal poszukiwał sedana. Nadal też najpopularniejszym kolorem jest czarny, który niezmiennie od 2015 roku, kiedy portal zaczął publikować swoje raporty, cieszy największym powodzeniem wśród wyszukiwań.

Jednak w porównaniu z poprzednią edycją raportu, jego popularność nieco zmalała. Wzrosła za to popularność samochodów białych i szarych, za to mniej użytkowników oglądało oferty pojazdów srebrnych i niebieskich.

I na koniec "creme de la creme" raportu, czyli najczęściej poszukiwane modele używane w ubiegłym roku. Co ciekawe, pierwsza piątka nie zmienia się tu od pięciu lat, ale nastąpiła mała roszada. Na pierwsze miejsce wróciło BMW serii 3, wyprzedzając Audi A4 i Volkswagena Golfa (rok wcześniej to Audi A4 wybierano najczęściej). Poniżej prezentujemy 10 najpopularniejszych modeli używanych z podziałem na poszczególne generacje.

TOP10 najczęściej poszukiwanych samochodów używanych w 2023 roku: