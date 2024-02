Toyota zrobiła to po raz czwarty z rzędu. Do tego w 2023 r. pobiła swój rekord

Toyota Motor Corporation podsumowała roczną sprzedaż i poinformowała, że po raz pierwszy w historii przekroczyła 11 milionów egzemplarzy wyprodukowanych i sprzedanych pojazdów w ciągu jednego roku. Produkcja w europejskich fabrykach już po raz drugi z rzędu osiągnęła rekordowy wynik. W 2023 r. linie montażowe fabryk Toyota Motor Europe opuściło 797 871 samochodów, o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim roku.

REKLAMA

Wzrost produkcji zanotowały fabryki Toyoty i Lexusa we wszystkich regionach, a to przełożyło się na rekordowy globalny wynik 10 033 171 wyprodukowanych aut tych marek (+11,1 proc.) i trzeci wzrostowy rok z rzędu. Światowa produkcja wszystkich marek koncernu - Toyoty, Lexusa, Daihatsu i Hino – łącznie osiągnęła poziom 11 518 303 aut (+8,6 proc.), co przełożyło się po raz czwarty z rzędu na tytuł największego producenta aut na świecie. Więcej newsów ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Zobacz wideo

Toyoty są najczęściej kupowanymi autami od 14 lat

Jeśli chodzi o sprzedaż aut w minionym roku, Toyota osiągnęła poziom 10 307 395 samochodów (+7,7 proc.), co zapewniło jej pozycję najpopularniejszej marki na świecie już po raz 14. z rzędu. Do rekordowych wyników przyczyniła się bardzo silna sprzedaż w Europie i Ameryce Północnej oraz niemal 30-procentowy wzrost w Japonii. Najwięcej aut Toyoty i Lexusa trafiło do klientów w krajach Azji (3 318 504 egz.), w Ameryce Północnej (2 617 033 egz.), w Japonii (1 672 970 egz.) i w Europie (1 126 107 egz.).

Rosnąca sprzedaż samochodów zelektryfikowanych

Toyota Motor Corporation komunikuje, że rok 2023 był rekordowy również w kategorii pojazdów zelektryfikowanych. Ich sprzedaż na świecie wzrosła aż o 35 proc. i osiągnęła najwyższy w historii poziom 3 679 557 egzemplarzy. Świat podbijają hybrydy (HEV), które osiągnęły wynik 3 420 004 auta (+31,4 proc.). Hybrydy plug-in (PHEV) sprzedały się w liczbie 124 755 egzemplarzy (+38,1 proc.), a sprzedaż elektryków (BEV) sięgnęła 104 018 samochodów (+325 proc.).