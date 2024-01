Milion silników z fabryki w Jaworze. Jednostki te trafiają do większości modeli Mercedesa

Uruchomiona w 2019 roku na Dolnym Śląsku fabryka silników i baterii elektrycznych Mercedes-Benz, wyprodukowała milion czterocylindrowych silników spalinowych (diesel i benzyna), które z Jawora są eksportowane do fabryk Mercedesa na całym świecie. Silniki te napędzają niemal wszystkie modele Mercedesa, od Klasy A, CLA, GLA i B po Klasę C, GLC, E i S. Poza silnikami fabryka w Jaworze produkuje też baterie elektryczne do hybryd plug-in i aut czysto elektrycznych, m.in. dla Klasy C, E i S oraz EQA i EQB. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Zakład neutralny pod względem emisji CO2

Jawor jest jedyną w Europie fabryką silników Mercedesa zlokalizowaną poza Niemcami. Inteligentna fabryka, pracująca na zasadach Przemysłu 4.0 i zrównoważonego rozwoju, zatrudnia obecnie ponad 1600 osób, a udział kobiet w załodze jest rekordowo wysoki (46 proc. przy średniej dla tego typu zakładów na poziomie 15 proc.). Zaprojektowana jako zakład neutralny pod względem emisji CO2, zaopatrywana jest w energię odnawialną z pobliskiej farmy wiatrowej, natomiast energia cieplna pochodzi z biomasy i gazu.

Jestem dumny z jakości naszych silników, które spełniają najbardziej wyśrubowane normy Mercedesa. Mamy tu kompetentną i zaangażowaną załogę i można powiedzieć, że wspólnie zwiększamy bilans polskiego eksportu. Silniki "Made in Poland" trafiają do naszych fabryk na całym świecie. Milion samochodowych serc z Jawora to dowód na to, że mamy w Polsce managerów i pracowników, którzy są w stanie spełnić najwyższe wymagania technologiczne i produkcyjne

– powiedział Joerg Schmalenbach, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland, spółki zarządzającej zakładem.

W Jaworze powstanie fabryka elektrycznych aut dostawczych

Koncern przygotowuje się do kolejnej inwestycji w Jaworze o wartości ponad miliarda Euro. Będzie to fabryka czysto elektrycznych lekkich aut dostawczych, opartych na kompletnie nowej platformie VAN.EA. Zakład zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie już istniejącej infrastruktury. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.