Orlen podbija kolejny europejski rynek. Właśnie wykupił 267 stacji w Austrii

Orlen kontynuuje swoją ekspansję. Kolejnym państwem, w którym będzie można skorzystać z usług polskiej sieci, będzie Austria. Biuro prasowe koncernu poinformowało o zakupie 100 proc. udziałów w tamtejszym Doppler Energie, do którego należy 267 stacji działających pod szyldem Turmöl. Dzięki temu Orlen stał się trzecią największą siecią w Austrii (10 proc. udziału w rynku detalicznym).

Orlen przejmuje stacje w Austrii. Najbliższe plany

Zgodnie z planami grupy przejęta spółka zmieni nazwę na ORLEN Austria. Austriackie stacje nadal będą działały pod dotychczasową nazwą, jednak z czasem dojdzie do ich rebrandingu. "W Austrii rebranding będzie poprzedzony analizą rozpoznawalności naszej marki w tym kraju, badaniami rynku. Stawiamy na ewolucję, a nie rewolucję" - stwierdza prezes zarządu Orlen, Daniel Obajtek.

Blisko połowa przejętych stacji to obiekty samoobsługowe - umożliwiają one klientom zakup paliwa i płatność bezpośrednio przy dystrybutorze. Co istotne, w posiadanie Orlenu weszło także 110 punktów ładowania samochodów elektrycznych funkcjonujących pod marką Turmstrom. W ramach transakcji przejęto również spółkę Austrocard, oferującą karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

"Naszym priorytetem będzie kontynuacja ekspansji sieci stacji paliw i rozwój elektromobilności. Rozpoczęcie działalności na nowym, siódmym rynku detalicznym przekłada się jednak nie tylko na rozwój tego segmentu, ale stanowi także potencjał do rozwoju innych obszarów biznesowych, np. współpracy z lokalnymi startupami, a także nawiązania partnerstw z obszaru szeroko rozumianych zielonych inwestycji" – mówi Piotr Guział, który objął stanowisko Prezesa Zarządu przejętej spółki.

Orlen wchodzi do Austrii. Cele na 2030 rok niemal osiągnięte

Jak dodaje Obajtek, dzięki sfinalizowaniu transakcji koncern już teraz w ponad 98 proc. zrealizował cele dotyczące liczby stacji paliw w regionie do 2030 roku. Strategia grupy zakłada, że jej sieć stacji liczyć będzie 3,5 tysiąca punktów, a 45 proc. z nich zlokalizowanych będzie poza Polską. Aktualnie posiada ich 3439, z czego 1931 w Polsce, a 1508 na rynkach zagranicznych: w Niemczech (607), Czechach (436), na Słowacji (90), Węgrzech (78), Litwie (30), a teraz także w Austrii (267). Tym samym obiekty poza granicami kraju stanowią blisko 44 proc. całej sieci.

Nie zwalniamy tempa. Nadal chcemy się rozwijać, dlatego analizujemy już kolejne akwizycje, zarówno w Austrii, jak i innych krajach. Naszym celem niezmiennie pozostaje wzmacnianie silnej, polskiej marki w Europie

– stwierdza Obajtek.