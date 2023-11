Ceny paliw w Polsce od nowego tygodnia. Jedno paliwo będzie drożeć błyskawicznie

Miało nie być terapii szokowej i skokowych podwyżek cen paliw, ale ostatni tydzień nie miał litości dla polskich kierowców. Nie dość, że to my w Polsce wracamy z przedwyborczego, anormalnego paliwowego eldorado do smutnej rzeczywistości, a nasze ceny musiały doskoczyć do europejskiego poziomu, to jeszcze nie pomogła sytuacja na światowym rynku. Bardzo mocno zdrożała hurtowa cena paliw. Stąd aż tak odczuwalne podwyżki. W przypadku dwóch najpopularniejszych paliw to aż 37 groszy na litrze benzyny Pb95 i 32 grosze na oleju napędowym. Nie drożał tylko autogaz, ale LPG już jakiś czas temu mocno podrożało i teraz trzyma wysoką cenę.

Nowe ceny paliw od poniedziałku 6 listopada

Tradycyjnie przed weekendem sprawdzamy, jakie ceny paliw prognozują eksperci serwisu e-petrol.pl, których szacunki zwykle pokrywają się potem z rzeczywistością. Niestety, nie mamy dobrych wieści, ponieważ czekają nas kolejne mocno odczuwalne podwyżki, a ceny na stacjach wyraźnie przekroczą 6,50 zł/l i zaczną się niebezpiecznie zbliżać w kierunku magicznej granicy siedmiu złotych. Najmocniej drożeć ma podobno olej napędowy.

W dalszym ciągu w centrum uwagi pozostaje kluczowy dla wydobycia ropy Bliski Wschód i mający tam miejsce konflikt. Niestety, na nadchodzący tydzień nie mamy pomyślnych wiadomości dla kierowców, ponieważ z naszych analiz i prognoz wynika, że wszystkie paliwa, poza autogazem, którego cena będzie stabilna, podrożeją o kilkanaście groszy. Zwłaszcza podwyżka będzie odczuwalna w przypadku oleju napędowego

- komentuje Magdalena Robak, analityczka rynku paliw e-petrol.pl. Wyciągnęliśmy tylko krótki fragment. Cały komentarz znajdziecie w TYM MIEJSCU. Jeśli interesuje was ta tematyka, to polecamy odwiedzać ten kanał.

Ceny paliw od 6 do 12 listopada - prognoza

Benzyna Pb95 - od 6,49 do 6,64 złotych za litr

Benzyna Pb98 - od 7,05 do 7,20 złotych za litr

Olej napędowy ON - od 6,52 do 6,69 złotych za litr

Autogaz LPG - od 3,07 do 3,13 złotych za litr

Jako kierowcy jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi o podwyżki cen na stacjach i nie mamy na nie żadnego wpływu. Co możemy zrobić? Zmienić nasze nawyki. W czasach kolejnych wzrostów cen może warto przypomnieć sobie kilka zasad oszczędnej jazdy. Większa płynność jazdy, jazda zgodna z ograniczeniami prędkości, przewidywanie, co się stanie na drodze, wcześniejsze odpuszczanie gazu na widok czerwonego światła... to małe kroki, które realnie przełożą się na spalanie samochodu. Jeśli ktoś dużo jeździ, to naprawdę odczuje różnicę.

Warto też pomyśleć o sprawdzeniu, gdzie zatankujecie taniej. W miastach to zwykle marketowe stacje paliw, a na trasach trzeba omijać stacje umieszczone tuż przy nich. To rada dla kierowców, którzy mają trochę wolnego czasu, żeby podjechać na tańszą stację. Przy dużym tankowaniu różnica może być zauważalna.