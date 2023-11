Polska firma z wielkimi planami. Planuje wzrost sprzedaży o prawie 100 proc.!

O polskich firmach na rynku motoryzacyjnym opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Pomimo niekorzystnej koniunktury rynkowej, Grupa Wielton nie ma powodów do narzekania. Zamknęła rok 2022 z wolumenem sprzedaży wynoszącym 23,18 tys. sztuk. To stanowiło wzrost o 6 proc. Rekordowe były też przychody. Te po raz pierwszy w ponad 26-letniej historii przekroczyły poziom 3 mld zł i wyniosły 3,43 mld zł. To stanowi już wzrost o 27 proc.

Wielton stawia na innowacyjne produkty, telemetrykę i optymalizację

Polska firma jest dziś trzecim w Europie producentem naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Na tym jednak Wielton nie ma zamiaru się zatrzymywać. Ma kolejne pomysły i apetyt na dodatkową poprawę swojej pozycji rynkowej. Plany? Te na razie dotyczą lat 2023 – 2027 i brzmią naprawdę imponująco. Polski producent chce inwestować w oferty oparte o własną telemetrykę stanowiącą wartość dodaną dla klientów, optymalizację procesu produkcyjnego i zwiększanie mocy przerobowych fabryk, innowacje produktowe, redukcję śladu węglowego oraz zarządzanie talentami.

Grupa Wielton ma ambicje umacniania się na pozycji europejskiego championa rynku naczep. Stworzona przez nas Strategia na lata 2023 - 2027 przewiduje podwojenie sprzedaży wolumenowej do 45 tys. sztuk i przychodów do blisko 1,5 mld euro. Wzrost ten realizowany będzie w oparciu o rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Wielton w roku 2027: wzrost sprzedaży o 93 proc., a przychodów o 105 proc.

Zsumowanie powyższych działań ma sprawić, że w roku 2027 wolumen sprzedaży sięgnie 45 tys. pojazdów. W porównaniu z przeszło 23 tys. z roku 2022 wzrost zbytu osiągnie zatem potężną wartość na poziomie 93 proc. Paweł Szataniak wspominał również o skonsolidowanych przychodach na poziomie 1,5 mld euro. To będzie stanowiło wzrost o blisko 105 proc. w stosunku do roku 2022. Wtedy wskaźnik ten osiągnął bowiem wartość na poziomie 732 mln euro.

Działania Grupy Wielton skupią się na kluczowych rynkach z punktu widzenia firmy. Mowa o Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Choć nie tylko tu polski gracz na rynku naczep widzi dla siebie szansę. Strategia rozwoju zakłada bowiem zwiększenie udziału w sprzedaży także na pozostałych rynkach. Ten miałby podskoczyć z 36 do 48 proc. Tak, Wielton skupi się na naczepach uniwersalnych. Wielką szansę upatruje jednak również m.in. na rynku wywrotek, który odnotowuje ostatnio silne wzrosty.