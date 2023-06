Wielton ograniczył prędkość w swojej flocie do 85 km/h. Zaoszczędzi 170 tys. zł na paliwie

Powstała w 2003 roku spółka Wielton Logistic Sp. z o.o. jest częścią Grupy Wielton, czyli polskiego producenta naczep do ciągników siodłowych, przyczep oraz zabudów samochodowych. Odpowiada ona za transport komponentów między filiami grupy, jak również dostarczanie gotowych produktów do klientów. Nie tak dawno firma wpadła na pomysł ograniczenia prędkości w swojej flocie 33 ciągników. Oczywiście wszystko zostało poprzedzone odpowiednimi testami i analizą. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Decyzja poprzedzona testami

Zarząd spółki w zgodzie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej sukcesywnie wprowadza kolejne zmiany w swojej działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Stwierdzono, że ograniczenie prędkości do 85 km/h skutecznie obniży koszty związane z zakupem paliwa, jak również zredukuje emisję dwutlenku węgla. W końcu to właśnie branża transportowa odpowiada za ok. 25 proc. ogólnej emisji CO2 w Europie. Oczywiście decyzja została poprzedzona odpowiednimi testami.

Zlecone przez spółkę ekspertyzy wskazały, że w przypadku ciągnika siodłowego zmniejszenie prędkości o 5 km/h może poskutkować ograniczeniem spalania o 0,7 l na każde 100 km. Jak poinformowała spółka, dzięki takiej zmianie można zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 5,5 tys. kg w skali miesiąca. Co więcej, przekłada się to także na całkiem imponujące oszczędności - w skali roku Wielton wyda na paliwo o ok. 170 tys. zł mniej. Bardzo istotne jest także to, że ograniczenie prędkości nie wpływa na efektywność firmy.

Jak stwierdził Paweł Piekacz, kierownik ds. logistyki i transportu spółki: "Testowaliśmy i analizowaliśmy różne warianty ograniczenia prędkości. Większa jej redukcja niekorzystnie wpłynęłaby na efektywność naszej działalności. Obniżenie prędkości do 85 km/h jest zatem optymalnym rozwiązaniem z perspektywy relacji prędkości do zużycia paliwa przy zachowaniu oczekiwanej wydajności floty". Pod taką tezą podpisuje się również sam prezes Wielton Logistic, Błażej Walkowiak: "Zmiana ta nie wpłynęła negatywnie na nasze możliwości przewozowe. Niezmiennie wszystkie zlecenia realizujemy na bieżąco i bez opóźnień. [...] Cieszymy się, że nasz projekt ma korzystny wpływ na środowisko naturalne, a przy tym generuje finansowe oszczędności". Nie pozostaje nic innego jak życzyć polskiej spółce kolejnych sukcesów.