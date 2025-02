Revolut szykuje rewolucję. Tym razem chodzi o kierowców

Użytkownicy Revolut mogą zaciągnąć kredyt od 500 zło do 150 000 zł, z okresem spłaty wynoszącym nawet 10 lat. Oprocentowanie nominalne kredytu zaczyna się od 7,99 proc. w skali roku, ale tak naprawdę rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,49 proc. i tę wartość należy porównywać z innymi ofertami banków. Revolut podkreśla, że procedura składania wniosku jest uproszczona, a decyzja kredytowa podejmowana jest w krótkim czasie.

Oto przykładowa kalkulacja kredytu samochodowego w Revolucie i pewien haczyk

Dla lepszego zobrazowania kosztów kredytu, Revolut podaje przykładowe wyliczenia. Załóżmy, że użytkownik chce pożyczyć 10 000 zł na okres 36 miesięcy. W takim przypadku:

Miesięczna rata wyniesie 313,32 zł

Całkowita kwota do spłaty: 11 279,52 zł

Całkowity koszt kredytu: 1 279,52 zł (same odsetki)

Jest jednak pewien haczyk. Na stronie Revoluta podawane jest oprocentowanie z adnotacją "od". Co to oznacza? A no to, że nie każdy może liczyć na takie warunki - potrzeba przyznać, że dość korzystne na tle innych banków. Ostateczna wysokość raty i oprocentowania będzie zależna od oceny zdolności kredytowej użytkownika, którą Revolut przeprowadza podczas rozpatrywania wniosku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt samochodowy?

Revolut wymaga od swoich klientów spełnienia kilku podstawowych kryteriów:

Muszą oni być obywatelami Polski

Muszą mieć ukończone 18 lat

Powinni posiadać korzystną historię kredytową

W trakcie rejestracji w Revolut należy przedstawić dowód osobisty lub paszport – prawo jazdy nie jest akceptowane jako dokument tożsamości

Jak wnioskować o kredyt na samochód w Revolut?

Proces składania wniosku o kredyt został dość uproszczony i można go zrealizować w całości przez aplikację. Revolut zaznacza tylko, że przed złożeniem wniosku trzeba się upewnić, że na telefonie jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji. Nie ma jednak informacji, w którym momencie kredytobiorca dowiaduje się, na jakich warunkach przydzielony mu zostanie kredyt.

Rejestracja Revolut jako banku zagranicznego w Polsce

Jak informuje m.in. serwis android.com.pl Revolut podjął również kroki w kierunku rejestracji działalności w Polsce, jako oddział banku zagranicznego. Obecnie Revolut Bank UAB, którego siedziba mieści się na Litwie, funkcjonuje na podstawie licencji Europejskiego Banku Centralnego i podlega nadzorowi litewskiego regulatora. Sama firma jeszcze tego nie potwierdziła, ale takie wnioski można wyciągnąć z ostatniego komunikatu Krajowej Rady Komorniczej.

Zmiana statusu Revolut w Polsce oznacza włączenie tej instytucji do systemu Ognivo, zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Ognivo jest narzędziem, które umożliwia komornikom oraz urzędom skarbowym dostęp do informacji o rachunkach bankowych dłużników i ewentualne zajęcie środków na tych kontach. W praktyce oznacza to, że w przypadku egzekucji komorniczej środki zgromadzone na kontach Revolut mogą zostać zajęte - podobnie jak w tradycyjnych polskich bankach.

Rejestracja Revolut jako oddziału banku zagranicznego ma również inne konsekwencje. Użytkownicy będą mogli korzystać z większej ochrony prawnej, ale jednocześnie będą podlegać polskiemu prawu bankowemu. Dotyczy to m.in. gwarancji depozytów, które obecnie są zabezpieczone przez litewski system ubezpieczenia wkładów.