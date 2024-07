To będzie kolejna odsłona Nissana Ariya w Europie. Japoński producent samochodów potwierdził, że elektryczny SUV pojawi się w sportowej specyfikacji, wykorzystującej do napędu system e-4ORCE. W wydaniu Nismo układ ma zapewniać jeszcze lepsze rozprowadzanie mocy i momentu obrotowego na koła. Dla przypomnienia, e-4ORCE to technologia sterowania napędem na cztery koła, wykorzystująca dwa silniki elektryczne, zarządzająca również sterowaniem charakterystyką pracy zawieszenia. System ten został opracowany przez Nissana z myślą o samochodach zelektryfikowanych i w pełni elektrycznych.

W Japonii dostępne dwie wersje

Choć Nissan oficjalnie jeszcze nie podaje szczegółów specyfikacji europejskiej, można przewidywać, że pojazd otrzyma charakterystykę wariantu oferowanego w Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni model Ariya Nismo jest dostępny z dwoma różnymi układami napędowymi. Model podstawowy ma akumulator o pojemności 66 kWh, a także dwusilnikowy napęd na wszystkie koła o mocy 270 kW (367 KM) i momencie obrotowym 560 Nm. Mocniejszy wariant z akumulatorem o pojemności 91 kWh, legitymuje się mocą 320 kW (435 KM) i momentem obrotowym 600 Nm.

Wygląd typowego Nismo

Wizualne cechy szczególne wydania Nismo, to przede wszystkim uwydatnione spoilery na nadwoziu i czerwona lamówka przeprowadzona po progach i zderzakach. Do tego dochodzą czarne elementy dekoracyjne na karoserii odpowiednio komponujące się z czarnymi obręczami aluminiowymi. W kabinie należy oczekiwać otoczenia utrzymanego w czarnych barwach, nacechowanego pikantnymi czerwonymi akcentami oraz sportowymi fotelami Nismo.

Na oficjalne informacje i ofertę europejskiej wersji trzeba jeszcze poczekać. To co jest pewne, to zamiar wprowadzenia wersji Nismo do wszystkich krajów, w których Ariya jest obecnie dostępna. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.