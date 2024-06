Po dwuletnim spóźnieniu ruszyła produkcja elektrycznego Volvo EX90

Volvo Cars poinformowało, że wraz z początkiem czerwca fabryka Volvo zlokalizowana w okolicach Charleston w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła produkcję flagowego SUV-a marki. Mowa o w pełni elektrycznym Volvo EX90. Dostawy do klientów zaplanowano na drugą połowę 2024 roku. Pierwszy egzemplarz jaki zjechał z linii produkcyjnej ma kolor Denim Blue i trafi do właściciela w USA. W tych samych zakładach powstaje Volvo S60, a zdolność produkcyjna wynosi do 150 000 samochodów rocznie.

REKLAMA

Najbezpieczniejszy SUV w historii

Twórcy w pełni elektrycznego EX90, które będzie można zamówić w wersji 7-miejscowej, obiecują zasięg do 600 km i zapewniają, że będzie to najbezpieczniejszy samochód tej marki, jako do tej pory powstał. Na liście wyposażenia znajdziemy LiDAR umieszczony na dachu przy górnej krawędzi szyby, pięć zwykłych radarów, osiem kamer i szesnaście czujników ultradźwiękowych.

Wewnętrzny system kamer będzie monitorować ruch gałki ocznej kierowcy, a specjalny algorytm będzie cały czas kontrolować poziom skupienia osoby prowadzącej pojazd. Co więcej, Volvo EX90 nie dopuści do pozostawienia dziecka lub zwierzęcia w samochodzie. Radar skanujący kabinę pasażerską wykryje ruch oddechowy poniżej 1 mm.

Centralny komputer sterujący pojazdu zarządza rozwiązaniami technologicznymi oraz oprogramowaniem nowej generacji pasywnego i aktywnego bezpieczeństwa, wspieranego przez szeroki zestaw czujników. System za sprawą stałego połączenia z siecią może być na bieżąco aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Do wyboru kilka wersji napędu

EX90 w wersjach Twin Motor wyposażono w akumulator o pojemności 107 kWh netto. Ładowanie mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. 10 minut ładowania wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km. Podstawowa wersja Single Motor ma akumulator o pojemności 101 kWh netto.

Najsłabsza wersja Single Motor o mocy 279 KM i 490 Nm ma napęd na tylną oś i osiąga pierwszą setkę w 8,4 s. Wersja Twin Motor o mocy 408 KM i 770 Nm przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 s. W wariancie Twin Motor Performance moc napędu wynosi 517 KM i 910 Nm. Topowe wydanie SUV-a ważące 2,8 tony, od 0 do 100 km/h przyspieszy w 4,9 sekundy i pociągnie przyczepę o masie 2200 kg, co jest wybitnym wynikiem wśród aut elektrycznych. W każdej wersji prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Polski cennik startuje od 399 900 zł. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.