Nawet z daleka trudno go przeoczyć. Przyznaję, że Lexus LF-ZC przyciąga spojrzenia. Gdybym go zobaczył na ulicy i nie znał marki to wcale nie jestem taki pewien czy trafnie wytypowałbym producenta. Jednego za to jestem pewien. Samochód na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach.

REKLAMA

Zobacz wideo Europejskie premiery Toyoty. Toyota FT-3e

Lexus LF-ZC Tomasz Okurowski

Lexus LF-ZC Tomasz Okurowski



LF-ZC to dość spore auto (475 cm długości i 188 cm szerokości). Nie przytłacza jednak rozmiarami i nie wygląda jak ogromna limuzyna, która na parkingu zajmie mnóstwo przestrzeni. Pod dość oryginalnie stylizowanym nadwoziem skrywa zadziwiająco obszerne wnętrze (w końcu rozstaw osi to aż 289 cm, czyli więcej niż w Lexusie LS drugiej generacji). Przekonałem się o tym, gdy zająłem miejsce na fotelu kierowcy, a następnie przesiadłem się do tyłu. Choć jest jestem dość duży (wzdłuż i wszerz) to nie narzekałem na brak miejsca nie tylko na nogi, ale także nad głową. Uniknąłem również obijania się łokciami ze współpasażerem. Obaj mogliśmy zająć wygodną pozycję.

Bambus, ekrany i twarda podłoga

W kabinie LF-ZC zwracają uwagę nie tylko odważnie stylizowane detale, bambusowe elementy i liczne ekrany. Nie kryłem zdumienia, gdy zobaczyłem, że na podłodze króluje twarde tworzywo zamiast miękkiej i przyjemnej w dotyku wykładziny. Japońscy projektanci tylko wymownie uśmiechnęli się na moje pytanie o miękkie materiały na podłodze. Wspomnieli o niespodziance, gdy auto w produkcyjnej wersji trafi na rynek. A do premiery nie zostało już wiele czasu. Auto zadebiutuje w 2026 r.

Lexus LF-ZC Tomasz Okurowski

Lexus LF-ZC Tomasz Okurowski

Do 2026 r. Japończycy muszą zakończyć prace nad nową generacją napędu elektrycznego i akumulatorów 90 kWh z ogniwami pryzmatycznymi. Producent zapowiada przełom, gdyż obiecuje dwukrotnie większy zasięg w porównaniu z obecnie dostępnymi napędami na prąd (zapewne pod uwagę wzięto to co stosuje japońska marka). Znamienne, że to nie tylko kwestia mechaniki i ogniw, ale także oprogramowania i sztucznej inteligencji, której zadaniem jest automatyczne ustawianie charakterystyki pojazdu do preferencji kierowcy. Ile zatem przejedziemy nowym autem? Szacowany zasięg wg. WLTP to 600 km. Innymi słowy, tyle, ile obecnie oferują już inne marki.

Lexus LF-ZC Tomasz Okurowski

Mało kto jednak oferuje osiągi takie jak choćby przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ciągu zaledwie 3 s. Otwartą kwestią pozostaje jak często będą wykorzystywane maksymalne osiągi samochodu. Przyspieszenie to jedno, a reakcja pasażerów to już temat na osobną historię.