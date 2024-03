Auta elektryczne kontra spalinowe. Tym razem porównujemy wagę

Wymóg coraz większych zasięgów sprawia, że w modelach elektrycznych ląduje coraz więcej baterii, czyli najcięższego elementu w samochodach na prąd. Jak zatem przedstawiają się różnice w wadze poszczególnych modeli?

Ciężki jak elektryk

O porównanie mas samochodów elektrycznych do wersji spalinowych pokusił się instytut Samar. Do porównania trafiło 25 modeli oferowanych na polskim rynku, zarówno osobowych, jak i dostawczych. Jak wyjaśni IBRM Samar, do porównania trafiły zarówno najlżejsze wersje spalinowe, jak i najlżejsze wersje elektryczne (tu czasem w ofercie znajdują się odmiany z różną pojemnością baterii).

Okazało się, że średnio samochody elektryczne są o ponad 1/4 cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Pamiętajmy jednak, że to tylko średnia, a to oznacza, że są przypadki, w których różnica ta jest o wiele większa, a to oznacza, że wersje spalinowe prowadzą się diametralnie inaczej niż te spalinowe.

Rekordziści – w tych przypadkach różnice wagi są największe

Z porównania płynie ciekawy wniosek. Okazuje się, że procentowe różnice w wadze są największe w przypadku małych aut. Druga zależność wpływająca na duży przyrost masy to kwestia czy auto elektryczne budowano na platformie przystosowanej w pierwszej kolejności do budowy samochodów spalinowych. Dobrze widać to na przykładach modeli z grupy Stellantis, m.in. Opla Corsa czy Peugeot 208. Wersje elektryczne są o ponad 40 proc. cięższe od spalinowych odpowiedników.

Znacznie mniejsze różnice są między modelami zbudowanymi z myślą wyłącznie o wersji elektrycznej. Przykładem są tu Fiat 500 i Porsche Macan. Co prawda porównano tu zupełnie dwie różne generacje, ale różnice wyniosły od 23 do 25 procent. Jeszcze mniejsze różnice w wadze są, co jest akurat zrozumiałe, między hybrydami a samochodami w pełni elektrycznymi. Jako przykład podano m.in. Hondę HR-V/e:Ny1, Kie Niro czy Lexusa UX. W tych pojazdach różnica mas nie przekracza już 20 procent.

Porównanie mas aut spalinowych i elektrycznych IBRM Samar