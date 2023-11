Nowy tajemniczy znaczek na samochodach. Tylko jedna osoba mogła go wymyślić

"Kosmiczne jaja" to film z 1987 roku, w którym reżyser Mel Brooks postanowił trochę zakpić z kina Sci-Fi, wyśmiewając mnóstwo rzeczy. Dlaczego w ogóle zaczynamy od tej leciwej parodii? Podobno to jeden z ulubionych filmów Elona Muska, a to już powinno wam dać sporo do myślenia. Kiedy wszystkie marki do logotypów swoich najbardziej prestiżowych modeli podchodzą jak najbardziej poważnie, to Elon Musk inspiracji poszukał w komediowym filmie. Znaczek ze zdjęcia nawiązuje właśnie do "Kosmicznych jaj", a zobaczycie go na najmocniejszych Teslach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tesla wprowadziła nas w nową erę elektromobilności [AUTOPROMOCJA]

Co to znaczy "Plaid" w przypadku Tesli?

Tesla swoje najmocniejsze i najszybsze samochody nazywa "Plaid" i oznacza je właśnie takim znaczkiem. W tym przypadku mówimy o autach, których przyspieszenie wymyka się wyobrażeniom normalnych kierowców. Tesla Model S Plaid długo była najlepiej przyspieszającym samochodem, zostawiając w tyle wszystkie stricte sportowe, hardcorowe supersamochody. Ostatnio została pokonana dopiero przez Rimaca Neverę, innego elektrycznego potwora.

Teslę Model S Plaid można oczywiście kupić w Polsce i w przeciwieństwie do supersamochodów nie jest niedostępna. Kosztuje wyjściowo 519 990 złotych i może ją zamówić każdy, kto ma takie pieniądze i czuje się na siłach jeździć tak mocnym samochodem. Tesla Model S Plaid, wg producenta, przyspiesza od 0 do 100 km/ w zaledwie 2,1 sekundy, a na odpowiednio długiej, ale wcale nie bardzo długiej, prostej rozpędzi się do 320 km/h. Typowo po amerykańsku Tesla podaje także czas na ćwierć mili, czyli imponujące 9,23 s, a na tzw. trap speed Model S Plaid jest łapany a aż 250 km/h.

Na potężny, aż 1020-konny napęd składają się trzy wysokowydajne silniki z wirnikami w osłonie węglowej. A ile taka Tesla Model S przejedzie na pełnych akumulatorach? Producent deklaruje 600 km zasięgu, co zmierzono zgodnie z normą WLTP.

Tesla Model X Plaid - jest także potężny SUV...

Odmiana Plaid jest dostępna także w jeszcze bardziej rodzinnej propozycji. Tak, 1020-konny napęd Tesla proponuje również w swoim dużym SUV-ie, Modelu X. Oczywiście z racji nadwozia osiągi nie są już tak imponujące, ale wciąż plasuję Model X w kategorii samochodów z kosmosu. SUV z plakietką Plaid kosztuje wyjściowo 554 990 zł. Podane ceny pochodzą z dzisiaj (12 listopada 2023 r.), a wzięliśmy je z oficjalnej polskiej strony Tesli.

Tesla Model X Plaid na pełnych akumulatorach przejedzie 543 km wg WLTP. Do pierwszej setki przyspiesza w 2,6 sekundy, a elektroniczny prędkościomierz może pokazać nawet 262 km/h. Ćwierć mili wielkim SUV-em? 9,9 sekundy.