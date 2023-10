KIA prezentuje nowego kompakta. Obłędny design i rozsądna cena. Koreańczycy szturmują Europę

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Połowa października przynosi nowe wieści ze stajni marki KIA. Marka ogłosiła światu wprowadzenie na rynek modeli EV3, EV4 i EV5. Poza wymienonym pośrodku sedanem będą to SUV-y. Ale znalazło się również miejsce dla kompakta. Poznajcie EV2.

Zobacz wideo Elektryczne samochody? Derski: Jeszcze w latach 50. będziemy użytkować samochody spalinowe!

Cała gama elektrycznej rodziny aut ma trafić na rynek w 2026 r. Ale czemu akurat to EV2 wzbudza nasze największe emocje? KIA ogłosiła, że spore nadzieje z pojazdem wiąże szczególnie z rynkiem europejskim. W dobie dominacji segmentu SUV i crossover rynek hatchbacków oraz kompaktów zszedł nieco na dalszy plan, dlatego każda wzmianka o segmencie mniejszych pojazdów to miód na nasze serce.

Segment B ma się dobrze. Nie podzieli losu najniższego

Póki co Koreańczycy nie podali konkretów na temat nadwozia EV2, ale już teraz wiemy, że zastąpi on model Rio. To pozwala nam przypuszczać, że będzie albo małym crossoverem lub pełnoprawnym kompaktem. Producent wspomniał też, że "będzie stanowić on punkt wyjścia dla pozostałych nowości spod oznaczenia EV". Tym samym możemy zapomnieć o następcy Picanto. Filigranowe autko podzieli los Volkswagena up!, którego produkcja dobiega właśnie końca. Produkowanie samochodów z segmentu A przestało się koncernom opłacać. Tylko tyle i aż tyle.

Design auta będzie spójnie nawiązywać do pozostałych modeli z rodziny EV. Tu również nie zabrakło ostrych krawędzi, które nadają autu mocnego "pazura". Przy czym jego sylwetka prezentuje się niezwykle masywnie.

To wyjątkowy i ważny model na rynku europejskim

- poinformował Ho-Sung Song, dyrektor generalny Kia w rozmowie z Autocar

produkcja niedrogich pojazdów elektrycznych jest dla marki niezwykle ważna

- dodał następnie

Znamy wstępną cenę. Jest nieźle, lecz nieco drożej od konkurentów

I rzeczywiście nie rzucał słów na wiatr. Podczas trwających właśnie KIA Day marka ogłosiła przedział cenowy dla swoich nowych modeli. A startuje on od 30 tys. do 80 tys. dolarów. Oznacza to, że najmniejszy z pojazdów o oznaczeniu EV może kosztować już około 130 tys. złotych. Choć jego rywale w najbliższej przyszłości - VW ID.2, Renault 5 i Citroen e-C3 - będą o niecałe 5 tys. tańsi, to EV2 wciąż jawi się jako ciekawa propozycja. Produkcja EV2 będzie odbywać się słowackiej fabryce, a pierwsze zamówienia na elektrycznego kompakta będzie można składać wraz z początkiem 2026 roku. Źródło KIA