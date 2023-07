Lexus RZ Outdoor Concept powstał z myślą o elektromobilnych miłośnikach wypraw

Lexus w ramach projektu Overtrail zaprezentował model o nazwie RZ Outdoor Concept. Pojazd to prototyp terenowej wersji elektrycznego Lexusa RZ. Samochód nawiązuje rozwiązaniami i stylistyką do pokazanych już wcześniej modeli RX Outdoor Concept, w którym zastosowano hybrydę plug-in, oraz ROV Concept 2, który wykorzystuje wodorowy silnik spalinowy. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Napęd na cztery koła i terenowe opony

Lexus RZ Outdoor Concept ma dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 313 KM, która przenoszona jest na wszystkie koła przy pomocy nowego, inteligentnego napędu DIRECT4. W związku z terenowymi modyfikacjami, w porównaniu do standardowego modelu, długość auta wzrosła o 25 mm (4830 mm), a wysokość o 20 mm (1655 mm). Szerokość pozostała taka sama (1895 mm). Nadkola szczelnie wypełniają duże koła złożone z 18-calowych felg aluminiowym obutych w opony klasy AT w rozmiarze 265/60R18, które poprawiają właściwości jezdne w terenie.

Lexus LBX debiutuje na polskim rynku. W cenniku jeden silnik i sześć wersji wyposażenia

Widocznie zmieniła się również strona wizualna w stosunku do standardowego Lexusa RZ. Inaczej wygląda przedni zderzak wraz z osłoną. Dodatkowe oświetlenie ułatwi poruszanie się po zmroku – jedną listwę LED zamontowano na dachu, drugą na środku przedniego zderzaka, a cały zestaw uzupełniają dwa reflektory marki KC umiejscowione na rogach zderzaka przedniego. Z tyłu również zmieniono zderzak oraz dodano hak holowniczy, który pozwolił na zamontowanie bagażnika rowerowego.

Zobacz wideo Lexus RZ - jeździmy pierwszym autem elektrycznym Lexusa

To już druga wariacja na bazie Lexusa RZ

Lexus RZ Outdoor Concept ma dwukolorowe malowanie nadwozia, w którym lakier o nazwie Regolith, znany z innych aut z linii Outdoor Concept, połączono z odcieniem Piano Black. Klamki oraz błotniki pomalowano na kolor czarnego matu, a dodatkowe chlapacze mają kontrastowy pomarańczowy kolor. Listwy okienne wykonano ze stali nierdzewnej i pomalowano na czarno.

Lexus LM trafił do sprzedaży w Polsce. Cztery miejsca kosztują więcej od siedmiu

Lexus RZ Outdoor Concept to już drugi prototypowy model, jaki powstał w oparciu o elektrycznego RZ. Wcześniej na salonie w Tokio oficjalną prezentację miała odmiana RZ Sport Concept, w której moc zwiększono do 408 KM, obniżono i stuningowano zawieszenie, a we wnętrzu zamontowano sportowe fotele. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.