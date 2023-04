Volvo EX90 Excellence wyposażone w dwa silniki elektryczne i napęd na wszystkie koła, nie bez powodu zadebiutowało w Chinach. Model ten najpierw będzie oferowany w Państwie Środka, ponieważ popyt na tego typu biznesowe pojazdy, prowadzone przez szoferów, jest największy właśnie na rynku chińskim. Szwedzki SUV odznacza się przede wszystkim przeprojektowanym przedziałem pasażerskim, w którym można odpocząć lub w spokoju zająć się pracą. Za przednimi fotelami wygospodarowano przestrzeń dla dwóch komfortowych foteli o sporym zakresie regulacji.

Zewnętrznie Volvo EX90 Excellence zostało poddane kilku drobnym modyfikacjom w porównaniu z 7-miejscowym bratem, dzięki czemu nabrał bardziej ekskluzywnego wyglądu. Nadwozie ma dwukolorową kolorystykę oraz 22-calowe kute felgi o doskonałych właściwościach aerodynamicznych, zaprojektowane tylko do tej odmiany.

Komfortowy przedział pasażerski

W kabinie pojawia się szereg zmian. Poza wspomnianymi indywidualnymi fotelami z tyłu, przy zagłówkach umieszczono dodatkowe, miękkie poduszki. Pomiędzy siedzeniami znalazła się lodówka, w której spokojnie zmieści się butelka schłodzonego napoju. Pasażerowie tylnych siedzeń mają pod ręką konsolę sterowania funkcjami pojazdu. Dotykowe panele są wkomponowane w powierzchnię z naturalnego drewna. Siedzenia są wyposażone w funkcją masażu (pięć różnych poziomów) i ogrzewania (trzy stopnie). Kryształowy przełącznik Orrefors służy do sterowania dozownikiem zapachu. Do wyboru są trzy różne aromaty. Klimatu w kabinie dopełnia nastrojowe oświetlenie o licznych punktach światła.

Mocne i drogie. Elektryczne Volvo EX90 wycenione w Polsce

Do wyboru klienci będą mieli dwa różne materiały tapicerki: mieszaninę wełny lub Nordico. Ten drugi materiał jest stworzony z tekstyliów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak butelki PET i materiał pochodzenia biologicznego z lasów w Szwecji i Finlandii. Mieszanka wełny natomiast składa się z tkaniny certyfikowanej zgodnie ze ścisłymi normami zrównoważonego rozwoju w zakresie dobrostanu zwierząt, kwestii środowiskowych i społecznych.

Centralny ekran o przekątnej 14,5" daje dostęp do systemu informacyjno-rozrywkowego, a dzięki standardowemu połączeniu 5G, instalowane są aplikacje na ekranie głównym. System audio przygotowany jest do strumieniowego odtwarzania muzyki i podcastów. Pożądane dźwięki popłyną z głośników zestawu Bowers & Wilkins High Fidelity. To pierwsze Volvo z systemem Dolby Atmos, który czuwa nad przestrzennym brzmieniem tego perfekcyjnego zestawu audio. System jest specjalnie dostrojony do konfiguracji wnętrza czteromiejscowego EX90 Excellence, a głośniki zintegrowane z zagłówkami dodatkowo zwiększają wciągające wrażenia dźwiękowe.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

