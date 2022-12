Najem długoterminowy czy leasing? Jak jeździć ciągle nowym samochodem? I dlaczego to się opłaca?

Zaledwie niewielki odsetek nowych samochodów w Polsce jest kupowany za gotówkę. Jeszcze do niedawna najpopularniejszą formą finansowania był leasing. Dziś sytuacja zaczyna się nieco zmieniać, a coraz popularniejsza staje się usługa najmu długoterminowego. Klienci, którzy decydują się na takie rozwiązanie, cenią sobie przede wszystkim wygodę użytkowania oraz korzystną ratę miesięczną.

Leasing a najem długoterminowy – najważniejsze różnice

Najważniejszą cechą klasycznego leasingu jest możliwość wykupu pojazdu po zakończeniu umowy. Najczęściej odbywa się to za symboliczną kwotę w wysokości 1 proc. wartości auta. Z tego powodu jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które planują zostać z nowym samochodem nieco dłużej. Nierzadko zdarza się też, że przedsiębiorcy decydują się na wpłatę wstępną w wysokości nawet kilkudziesięciu procent wartości pojazdu. Zyskują wtedy niższą ratę miesięczną leasingu lub niższy koszt wykupu końcowego. W odróżnieniu od najmu, wszelkie czynności związane z obsługą i eksploatacją samochodu, takie jak serwisowanie, naprawy, wymiana opon, są po stronie klienta.

Najem długoterminowy różni się od leasingu tym, że na koniec umowy klienci oddają samochód, a następnie mogą podpisać nową umowę na najem kolejnego auta. Na to rozwiązanie decydują się przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni, którzy cenią sobie wygodę i nie chcą tracić czasu na odsprzedawanie samochodu. Kolejna istotna różnica jest taka, że klienci nie muszą martwić się obsługą i eksploatacją pojazdu. Wszystkie czynności związane z serwisowaniem czy naprawą zawarte są w miesięcznej racie. Klient musi tylko dostarczyć samochód do autoryzowanego serwisu. Upraszczając, płacimy stałą opłatę miesięczną za możliwość korzystania z auta. Zazwyczaj czas trwania umowy najmu wynosi od 2 do 4 lat. Opcjonalna jest także niewielka opłata początkowa, która pozwoli obniżyć wysokość miesięcznej raty.

Jakie korzyści daje leasing?

Zaletą większości leasingów jest brak rocznego limitu kilometrów, a leasingobiorca po zakończeniu umowy może stać się właścicielem pojazdu, dokonując wykupu za niewielką kwotę. Przedsiębiorcy cenią sobie możliwość wliczenia raty leasingu do kosztów uzyskania przychodu. Samą wysokość raty można znacznie obniżyć dokonując większej wpłaty wstępnej.

Jakie korzyści daje najem długoterminowy?

Największą zaletą jest prostota i wygoda użytkowania samochodu. Klienci płacą stałą ratę miesięczną i nie muszą dokonywać wpłaty początkowej. Daje to możliwość użytkowania nowego auta, bez konieczności odkładania większej kwoty na zakup. Po zakończeniu umowy klient nie musi martwić się sprzedażą pojazdu ani jego utratą wartości. Kolejna duża zaleta to możliwość ujęcia wszelkich czynności serwisowych oraz ubezpieczenia czy kosztu zakupu i przechowywania opon w racie.

Przyglądamy się usłudze najmu Volkswagen Financial Services

Jak to działa w praktyce? Przyjrzyjmy się usłudze najmu, jaką oferuje Volkswagen Financial Services. Jego ogromną zaletą jest fakt, że otwiera on furtkę do wszystkich modeli takich marek jak: Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT czy CUPRA.

W zależności od naszych preferencji, umowa najmu może trwać dwa, trzy lub cztery lata. W tym czasie możemy swobodnie korzystać z pojazdu, a po zakończeniu umowy, wymienić auto na nowe - w ramach nowego najmu.

Opłata początkowa nie jest obowiązkowa, a więc Najem nie musi wiązać się z dużym jednorazowym wydatkiem. Jeśli jednak będziemy chcieli obniżyć wysokość miesięcznej raty, możemy dokonać wpłaty początkowej w wysokości do 10 procent wartości pojazdu.

Najem oznacza najwygodniejszą formę użytkowania auta. To dlatego, że w miesięcznej racie uwzględniono już pełny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW oraz assistance), pełną obsługę serwisową, z gwarancją diagnostyki, naprawy, wymiany materiałów eksploatacyjnych i przeglądami w ASO, a także samochód zastępczy w razie awarii czy szkody komunikacyjnej. Dodatkowo możesz wybrać pakiet opon letnich i zimowych oraz związaną z nimi sezonową wymianę i przechowywanie.

Wysokość raty, czyli ile trzeba zapłacić za komfortowe użytkowanie auta?

Na wysokość raty wpływa przede wszystkim wartość pojazdu. Kolejne istotne czynniki, to okres korzystania, a także wysokość opcjonalnej opłaty początkowej. Wysokość miesięcznej opłaty jest uzależniona także od deklarowanego rocznego przebiegu, który może wynosić od 10 do 40 tys. km. Aby uzyskać dokładną wysokość raty, wystarczy wpisać powyższe parametry zgodnie z preferencjami do kalkulatora na stronie.

Dlaczego to się opłaca?

Zakup samochodu za gotówkę to bardzo duży jednorazowy wydatek, na który nie może sobie pozwolić nawet wielu przedsiębiorców. Wybierając korzystną opcję finansowania, mamy dostęp do nowych samochodów przy wygodnej miesięcznej racie, którą dodatkowo możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu. Najem pozwala natomiast na użytkowanie samochodu od nowości, z minimum formalności i bez zmartwień o utratę wartości pojazdu czy wszelkie awarie.