Suzuki S-Cross to kompaktowy SUV z japońskim charakterem. Za co go polubisz?

Suzuki S-Cross w tegorocznej edycji plebiscytu The Best of Moto rywalizuje w kategorii Samochód Uniwersalny Roku, a ta jest silnie obsadzona. Ponieważ z tego powodu trudno wygrać, nowy model Suzuki naprawdę musi mieć w sobie to „coś"…

REKLAMA

- Samochód uniwersalny musi sprawdzać się w każdych warunkach. Jedni potrzebują pojazdu wystarczająco przestronnego dla rodziny, komfortowego w podróży, a jednocześnie nie za dużego, by znalezienie miejsca do parkowania nie było zbyt uciążliwe. Dobrze, też, by dzięki podwyższonemu prześwitowi umożliwił dojazd do domu czy na działkę w czasie, gdy drogi gruntowe rozmywa deszcz lub pokrywa śnieg. - czytamy w opisie kategorii. Na Suzuki S-Cross możesz zagłosować w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody. Teraz sprawdźmy, czemu S-Cross zasługuje na ten tytuł.

Po pierwsze, rozmiar ma znaczenie

Suzuki S-Cross to kompaktowy SUV. Mierzy 4300 mm długości, 1785 mm szerokości, 1585 mm wysokości, a rozstaw osi to porządne 2,6 m. Takie wymiary to jedna z ogromnych zalet tego modelu! W dobie aut, które rozrastają się na potęgę, S-Cross wciąż jest kompaktowy, a więc jazda nim po mieście i manewry na ciasnych uliczkach czy parkingach to czysta przyjemność.

Zwłaszcza, że Suzuki S-Cross jest naprawdę praktyczny. Ma pięć miejsc i sporo przestrzeni na nogi przed tylną kanapą. Można regulować kąt pochylenia jej oparcia (więcej komfortu, ale też wygodniejsze przewożenie ładunków), a w kabinie znajdziecie kilka pojemnych schowków.

No właśnie... praktyczność. Po drugie, bagażnik

Bagażnik ma 430 litrów. Pozwala zmieścić przeróżne przedmioty, bo jest foremny. Tylne oparcie dzielone w proporcji 60:40 oraz system wyjmowanej, podwójnej podłogi przestrzeni ładunkowej pozwalają skutecznie zwiększyć możliwości transportowe. Bagażnik i przestronne wnętrze zapewniają komfort zarówno podczas codziennych, krótkich podróży jak i dalszych wyjazdów.

Taki bagażnik i tyle miejsca w SUV-ie o długości 4,3 m? Na Suzuki S-Crossa możesz zagłosować w tym miejscu. Na głosujących czekają nagrody.

Nowe Suzuki S-Cross Suzuki

Sporo udogodnień, z których korzysta się każdego dnia. Punkt trzeci

S-Crossa jest dobrze wyposażony już w najprostszych wersjach, ale ciekawa jest też lista opcji. Na przykład można zamówić auto z panoramicznym, przeszklonym dachem. Podróżowanie staje się bardziej relaksujące dla wszystkich pasażerów, gdy ma się niebo nad głową – dach ze szkła (otwierany elektrycznie) ma aż metr długości. Dla wygody macie automatyczną dwustrefową klimatyzację, są lampki do czytania i gniazda USB (do ładowania smartfonów), podłokietnik pomiędzy przednimi fotelami kryje schowek, a ten z tyłu - uchwyty na kubki z napojami. W S-Crossie jest nowoczesny system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym. Jego obsługa jest intuicyjna, a system ma sporo zaawansowanych funkcji. Do tego bezproblemowo łączy się z Apple CarPlay oraz Android Auto.

Numer czwarty. Tego pokrętła S-Crossowi zazdroszczą inne SUV-y tej klasy

Suzuki S-Cross wyróżniają jego terenowe właściwości. Wysoki prześwit naprawdę pozwala zjechać na drogi o gorszej nawierzchni, co w uniwersalnym SUV-ie jest nie do przecenienia. Co więcej, S-Crossa można zamówić z napędem na cztery koła ALLGRIP SELECT, który nie tylko daje pewną dzielność z daleka od asfaltu, ale też na mokrych, śliskich nawierzchniach podwyższa poziom bezpieczeństwa. Japończykom należy się za to kolejny plus.

ALLGRIP SELECT ma cztery tryby pracy, które za pomocą wygodnego pokrętła kierowca sam włącza w zależności od warunków panujących na drodze: auto, sport, snow (na śnieg lub piach) lub lock (przydatny w terenie). System jest elektronicznie sterowany - w razie potrzeby (a więc przy wystąpieniu poślizgu czy zerwaniu przyczepności choć jednej z opon) ALLGRIP automatycznie przekazuje moment na właściwe koło lub koła.

Napęd 4x4 i przemyślane rozwiązania. W tym miejscu możesz zagłosować na S-Crossa w plebiscycie The Best of Moto 2022

Nowe Suzuki S-Cross Suzuki

Po piąte, dwie hybrydy do wyboru

S-Crossa można mieć ze 129-konnym silnikiem 1.4 BOOSTERJET i układem mild hybrid 48V SHVS. Turbodoładowana jednostka zapewnia 235 Nm maksymalnego momentu. Hybryda Suzuki rekuperuje energię przy hamowaniu i zdjęciu nogi z gazu, która jest później wykorzystywana m.in. podczas przyspieszania. Takie rozwiązanie – przystępne w sensie kosztów i bezobsługowe – obniża zużycie paliwa. W zależności od wersji wg WLTP to od 5,8 l/100 km.

Ale to nie jedyna hybryda w ofercie. Właśnie zadebiutował S-Cross z układem napędowym w technologii Strong Hybrid (nieco wcześniej zastosowany również w Vitarze). Tworzą go silnik benzynowy 1.5 DUALJET, silnik elektryczny z generatorem zespołu MGU-Motor Generator Unit, układ ISG, sześciostopniowa zautomatyzowana skrzynia biegów 6AGS oraz akumulatory litowo-jonowe. Silnik elektryczny odciąża główny - spalinowy, przy przyspieszaniu dostarczając dodatkowych 60 Nm. Suzuki S-Cross Strong Hybrid generuje 116 koni i 138 Nm momentu obrotowego, a zużycie paliwa – bez straty na osiągach – może być rekordowo niskie.

I na koniec. O kierowcę dba wiele przydatnych systemów

Uniwersalny SUV musi być też bezpieczny, a w S-Crossie o kierowcę dba cała masa nowoczesnych systemów. Ich zadaniem jest wspomaganie żywego człowieka. Dlatego SUV Suzuki informuje i przeciwdziała zjeżdżaniu z pasa ruchu, ostrzega w razie niestabilnej jazdy i o ruchu poprzecznym z tyłu, wspomaga przy ruszaniu pod wzniesienie i „widzi" znaki drogowe oraz to, co znajduje się w martwym polu lusterek. W aucie jest tempomat adaptacyjny i – w wersjach lepiej wyposażonych – kamery 360.

Kierowca i jego pasażerowie mogą się czuć bezpieczni, bo S-Cross to naprawdę przemyślany kompaktowy SUV. Wyróżnia się w zatłoczonym segmencie, bo ma pomysł na siebie, własny charakter i pasuje do potrzeb wielu różnych odbiorców. Na co dzień jest do pracy, ale też od święta. Nadaje się do rekreacji, na działkę, zakupy, wakacje. Dojedzie w różne miejsca, przewiezie sporo, jest oszczędny a przede wszystkim to samochód bezawaryjny. Z takich słynie Suzuki.

Czy to pozwoli na zdobycie tytułu Uniwersalnego Samochodu Roku? O tym zdecydują czytelnicy w tym miejscu. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody.

Nowe Suzuki S-Cross Suzuki