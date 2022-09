Jaki jest sposób na wygodne użytkowanie auta? Większość osób o tym nie wie

Własne auto to przede wszystkim nieskrępowana mobilność i niezależność. Wsiadasz, kiedy chcesz i jeździsz, ile tylko chcesz. Ale własny czterokołowy środek transportu, to także obowiązki i wydatki. Pamiętanie o terminowości wykonywania przeglądów, pilnowanie interwałów wymian poszczególnych elementów auta, myślenie o sezonowej wymianie opon czy zaprzątanie sobie głowy wyborem odpowiedniego ubezpieczenia.

REKLAMA

Zmiana rynkowych trendów czy niechęć do wiązania się z samochodem na dłużej, wpływają na nowe zachowania klientów. Kiedyś wynajem długoterminowy był dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla firm, ale dziś to również atrakcyjna forma użytkowania samochodu dla klienta indywidualnego. Ludzie interesujący się ekonomią subskrypcji, coraz częściej nie chcą posiadać, a jedynie użytkować i nie generować niepotrzebnych kosztów.

SKODA NAJEM ALL INCLUSIVE Fot. Skoda

Z badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie ŠKODY wynika, że z szeroko rozumianych usług w modelu subskrypcji korzysta dziś co czwarty Polak, a z subskrypcji aut 5 proc. ankietowanych. To oznacza, że nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do wynajmowania samochodów, a świadomość o funkcjonowaniu nowoczesnych sposobów finansowania jest niska. Z badania wynika również, że aż 78 proc. Polaków nie spotkało się z usługą najmu długoterminowego, a 68 proc. nigdy z takiej nie korzystało. Co czwarty badany jest zdania, że konsumencki najem to dobre rozwiązanie w trudnych czasach gospodarczych, a co trzeci uważa, że w ciągu dekady Polacy będą częściej korzystać z tej usługi.

Nie ulega wątpliwości, że obowiązki lub wydarzenia związane z użytkowaniem uważane są za dość uciążliwe. Polacy najczęściej obawiają się niespodziewanej usterki auta (51 proc.), kosztów związanych z naprawami (44 proc.) oraz kosztów utrzymania samochodu (40 proc). Im starszy pojazd, tym rośnie prawdopodobieństwo poważniejszej awarii i nieprzewidzianych wydatków.

SKODA NAJEM ALL INCLUSIVE Fot. Skoda

Pełen pakiet

Nowoczesny sposób na użytkowanie samochodu można znaleźć w ofercie SKODA NAJEM ALL INCLUSIVE, w której dostępne są wszystkie modele czeskiej marki. Do wyboru są tradycyjne auta spalinowe, hybrydy, a nawet także pojazdy elektryczne. Klient ma możliwość wynajęcia samochodu w dowolnej konfiguracji, zgodnie z własnymi preferencjami – począwszy od wersji silnikowej i wyposażeniowej, przez kolor nadwozia i?wzór obręczy, aż po poszczególne dodatki. Alternatywnie istnieje również możliwość wyboru wyprodukowanego już samochodu, dostępnego od ręki. Dzięki tej ofercie można mieć nowy samochód, nie martwiąc się o serwisowanie czy późniejszą odsprzedaż pojazdu. Subskrybent interesuje się jedynie tankowaniem lub ładowaniem, a wynajmujący dba o całą resztę.

W ramach oferty klient wybierając dowolny model marki ŠKODA, otrzymuje szeroki pakiet usług. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC na cały okres najmu, pełną obsługę serwisową obejmującą inspekcje, naprawy wynikające z prawidłowej eksploatacji samochodu i okresowe badania techniczne. Usługa obejmuje również całodobowe wsparcie Assistance, zawierające pomoc w organizacji holowania samochodu, odbioru samochodu po naprawie, powrotu kierowcy do domu bądź noclegu w hotelu. Na pełen czas trwania naprawy po awarii lub zdarzeniu drogowym, klient otrzymuje samochód zastępczy. Do tego zarządzanie szkodami i pełen serwis opon.

ŠKODA NAJEM ALL INCLUSIVE Fot. Skoda

ŠKODA NAJEM ALL INCLUSIVE to odpowiedź na zmieniający się styl życia. Czas trwania usługi to okres od 24 do 48 miesięcy. Oferta daje możliwość wymiany samochodu na nowy już po dwóch latach. Opłata wstępna wynosi od 0 do 10 proc. W ramach stałej miesięcznej raty, bez dodatkowych kosztów i?zmartwień, klient otrzymuje szeroki pakiet usług. Ofertę cechuje minimum formalności oraz wspomniana dowolność przy wyborze samochodu.

Atrakcyjne formy subskrypcji sprawiają, że rewolucja w korzystaniu z samochodów postępuje. Już teraz warto być smart, używać auta z głową i obniżać wydatki związane z jego eksploatacją. Do zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań klientów dopasowuje się ŠKODA, która reaguje na zmieniający się rynek i wpisuje swoją ofertę w nowoczesne trendy.