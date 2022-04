Niezawodny napęd hybrydowy. Już 20 milionów zelektryfikowanych Toyot

Samochody hybrydowe stają się coraz bardziej atrakcyjnymi środkami transportu. Ich użytkowe zalety to przede wszystkim niskie wydatki na paliwo i niemal całkowita bezawaryjność. Ze względu na prostą konstrukcję i specyfikę działania hybrydowej jednostki napędowej, jazda jest ekonomiczna, a koszty eksploatacji zmniejszone. Części zużywają się wolniej, a wiele podzespołów występujących w konwencjonalnych silnikach spalinowych, zostało całkowicie wyeliminowanych w budowie japońskich hybryd. Alternatora, rozrusznika, paska rozrządu, sprzęgła czy turbosprężarki w hybrydzie Toyoty nie znajdziemy.

REKLAMA

Bezpieczne przejechanie hybrydą nawet 100 tys. km na oryginalnych klockach hamulcowych nie jest niczym niezwykłym. A to dlatego, że hamowanie odbywa się z udziałem układu rekuperacji, odzyskującego energię z wytracania prędkości w celu magazynowania jej w akumulatorze trakcyjnym. Stale ładująca się bateria i wydajne zarządzanie energią, pozwala na całkowicie bezemisyjną jazdę na krótkich dystansach. Hybrydy Toyoty potrafią na energii elektrycznej swobodnie pokonywać przynajmniej połowę czasu jazdy i dystansu w mieście.

Toyota Corolla Cross Hybrid Fot. Toyota

63 modele z nisko- i bezemisyjnymi napędami

O wieloletniej, bezusterkowej eksploatacji hybryd, klienci na całym świecie przekonują się od 25 lat. Przełomowy napęd trafił w 1997 roku do pierwszej seryjnie produkowanej Toyoty Prius i jest nieustannie rozwijany równolegle ze wszystkimi rodzajami zelektryfikowanych samochodów. Po ponad dwóch dekadach od wprowadzenia do sprzedaży Priusa, dziś Toyota ma w swoim portfolio pełne hybrydy, hybrydy plug-in, auta elektryczne zasilane wodorem i pojazdy elektryczne na baterie.

Niezawodność i oszczędność. Te dwie cechy przekonały do napędu hybrydowego polskie floty

Montowane obecnie w autach technologie to zaawansowane napędy hybrydowe czwartej i piątej generacji, wydajny i oszczędny napęd hybrydowy z sekcją ładowania w hybrydach plug-in, a także innowacyjny napęd elektryczny drugiej generacji zasilany wodorem. Toyota widząc przyszłość motoryzacji w równoległym wykorzystaniu różnych rozwiązań, w zależności od warunków prawnych, dostępnej infrastruktury i zapotrzebowania klientów, stawia także na rozwój koncepcji bateryjnych samochodów elektrycznych – takich jak Toyota bZ4X czy Lexus RZ 450h.

Konsekwentna strategia elektryfikacji napędów się opłaca. Toyota będąca największym producentem samochodów na świecie, ma najbardziej rozbudowaną ofertę zelektryfikowanych aut. Aktualnie to aż 63 modele z nisko- i bezemisyjnymi napędami, a w czołówce najbardziej niezawodnych aut z układami hybrydowymi na globalnym rynku, od lat znajdują się modele Toyoty oraz jej luksusowego brandu, Lexusa.

Hybrydy Toyoty Fot. Toyota

Ponad 20 milionów aut ze zelektryfikowanym napędem

Do lutego 2022 roku Toyota sprzedała dokładnie 20 032 588 samochodów ze zelektryfikowanym napędem. Dynamika sprzedaży galopuje - w ciągu niecałych 2 lat do klientów trafiło 5 milionów takich aut. Większość z nich to pojazdy z pełnym napędem hybrydowym, których łączna sprzedaż osiągnęła poziom 19,56 mln samochodów. Modeli z pełnym napędem hybrydowym jest w portfolio aż 48.

4 miliony hybryd Toyoty w Europie

Toyota na Starym Kontynencie sprzedała do tej pory 4 miliony zelektryfikowanych samochodów. Europejska oferta obejmuje auta reprezentujące niemal wszystkie segmenty, typy nadwozia i rodzaje napędów – od hybrydowego Yarisa i Corolli, przez RAV4 Plug-in Hybrid, po wodorową limuzynę Mirai i elektrycznego SUV-a bZ4X oraz vana PROACE Electric.

W 2021 roku sprzedaż samych hybryd Toyoty na europejskich rynkach wyniosła ponad 620 000 aut, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Hybrydy odpowiadały za 58% całkowitej sprzedaży firmy, w tym w Europie Zachodniej i Środkowej za 70 proc. sprzedaży. W Polsce marka ustanowiła w ubiegłym roku nowy rekord, z wynikiem ponad 46 000 aut hybrydowych, co było osiągnięciem o 52 proc. lepszym niż w roku 2020.

Ładowanie baterii samochodu z sieci energetycznej Fot. Toyota

Hybrydy przeciwdziałają globalnemu ociepleniu

Ochrona środowiska stanowi fundament działalności Toyoty, dlatego w autach tej marki ekologia to standard, a nie dodatek. Technologia hybrydowa skutecznie ogranicza emisję CO2 i szkodliwych substancji. W miejskich warunkach hybrydy marki pokonują ponad połowę drogi w bezemisyjnym trybie elektrycznym. Jest to przystępny sposób na poprawę jakości powietrza w miastach i redukcję emisji gazów cieplarnianych. W ciągu 25 lat obecności na rynku nisko- i bezemisyjnych Toyot oraz Lexusów, auta te pozwoliły uniknąć emisji 160 milionów ton CO2 oraz zaoszczędzić 65 milionów kilolitrów benzyny.