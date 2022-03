Niezawodność i oszczędność. Te dwie cechy przekonały do napędu hybrydowego polskie floty

Zeszły rok był dla Toyoty wyjątkowo udany. Kiedy wszyscy narzekali na kryzys i mieli problemy z produkcją samochodów, to japońska marka śrubowała znakomite wyniki. W Polsce Toyota już od dłuższego czasu znajduje się na szczycie rankingów sprzedaży, a w 2021 r. tylko potwierdziła swoją dominację. Widać to m.in. po polskich flotach.

Toyota ma w swojej ofercie samochód dla każdego

W zeszłym roku firmy zarejestrowały w Polsce dokładnie 53 058 samochodów osobowych Toyoty, co stanowi wzrost rok do roku o 33 proc. Jeszcze bardziej imponuje przewaga nad kolejną marką w zestawieniu – to aż 17 000 aut. Samochody Toyoty stanowiły 16 proc. wszystkich zarejestrowanych przez floty.

Ulubionym modelem przedsiębiorców jest zdecydowanie Corolla. Trafiła do firm w liczbie 18 031 egzemplarzy, o ponad 6 500 więcej niż drugi najczęściej rejestrowany model flotowy. Udział Corolli w segmencie C we flotach wyniósł 24,4 proc., a w całym rynku flotowych aut osobowych 5,4 proc.

Siła Toyoty tkwi w szerokiej i kompletnej gamie. Bardzo wysoko uplasowały się także: Yaris (4. miejsce, 8 440 egz.), RAV4 (5. miejsce, 7 735 egz.) i Toyota C-HR (6. miejsce, 6 717 egz.). Oba SUV-y dominują w swoich segmentach, a Yaris jest drugi. Za to kompletnie swoją klasę zdominowała Toyota Aygo, która z 3 755 rejestracjami odpowiada za ponad 55 proc. rejestracji w segmencie A.

Do klasycznych osobówek Toyota dokłada także kolejne bestsellerowe modele. Kombivan PROACE CITY zajął pierwsze miejsce w klasie kompaktowych vanów na rynku flotowym. Większy PROACE również przekonał do siebie wielu właścicieli firm. Jego popularność wzrosła rok do roku o 57 proc. do liczby 2 643 aut, co dało mu drugie miejsce i aż 18,2 proc. udziału w segmencie. Znakomicie w Polsce radzi sobie także pikap Hilux, którego udział w segmencie wyniósł 29,9 proc. po zarejestrowaniu 981 aut.

Toyota Corolla 2022 Toyota

Wiele z tych samochodów to hybrydy

Europa przekonała się do hybrydowych napędów Toyoty, doceniając ich niezawodność i oszczędność. Widać to po wynikach sprzedaży. Świetne liczby napędzają głównie samochody hybrydowe. Grupie udało się osiągnąć cele UE w zakresie średniej emisji CO2 samochodów sprzedanych w 2021 roku. W całym europejskim torcie Toyoty hybrydy stanowią około 58 proc. - sprzedano ich dokładnie 623 777, o 19 proc. więcej niż przed rokiem. W naszej części kontynentu (zsumowano i Europę Zachodnią i Środkową) udział hybryd w łącznej sprzedaży Toyoty to aż 70 proc.

Floty też stawiają na samochody hybrydowe. Dlaczego? Oddajmy im głos

Po samochody hybrydowe bardzo często sięgają właśnie firmy. Niedawno informowaliśmy o dwóch dużych zamówieniach firm, które budują nowoczesne hybrydowe floty. Dlaczego sięgnęli po Toyoty?

Nasi kierowcy pokonują łącznie w ciągu dnia kilka tysięcy kilometrów, dlatego decydując się na Toyotę, Zarząd brał pod uwagę przede wszystkim niezawodność i sprawdzoną markę. Zdecydowaliśmy się na flotę hybrydową, ponieważ ceny zakupu hybryd istotnie zmalały względem aut benzynowych, a zużycie paliwa jest wyraźnie mniejsze, co nie tylko obniża emisje, ale pozwala oszczędzić na kosztach użytkowania

- mówi Błażej Fiecek, wiceprezes firmy E.ON Foton, specjalizującej się w rozwiązaniach z obszaru odnawialnych źródeł energii (fotowoltaice, pompach ciepła, magazynach energii czy produktach e-mobility). Firma zamówiła 120 hybrydowych Corolli.

Hybrydowa flota E.ON Foton fot. Toyota

Toyota C-HR przekonała nas ekologicznym napędem oraz atrakcyjnym designem, który wpisuje się w innowacyjny charakter naszej firmy. Z punktu widzenia naszej działalności dużym atutem jest także zwiększony prześwit, który ułatwia przedstawicielom firmy docieranie do naszych klientów w trudniejszym terenie

- komentował z kolei Robert Kamiński, Fleet Manager w firmie Agrolok.

Hybrydowa flota Agrolok fot. Toyota

Prosta matematyka. Przy dużych przebiegach jazda hybrydą to czyste oszczędności

Hybrydowa Toyota Corolla w sedanie zużywa tylko 4,4 l/100 km wg WLTP. Przy dużych przebiegach różnica w opłatach za paliwo stanie się szybko odczuwalna. Kierowcy pokochali hybrydy mocniej przy coraz wyższych cenach na stacjach. Podczas miejskiej jazdy jeszcze oszczędniejsza będzie nowa Toyota Yaris – zużywa tylko 3,8 l/100 km wg WLTP.

W pierwszej dziesiątce ulubionych aut polskich flot widzimy jeszcze modele Toyota C-HR oraz RAV4. Oba dostępne są z napędem hybrydowym. Stylowy crossover C-HR 1.8 Hybrid potrzebuje tylko 4,8 l/100 km. Niewiele więcej benzyny zużywa duży SUV RAV4 – dla wersji hybrydowej to tylko 5,5 l/100 km.

Oszczędności to nie tylko paliwo

Za wynikami Toyoty stoi coś jeszcze. Bardzo korzystna oferta finansowania.

Dzięki wysokiej wartości rezydualnej samochodów Toyoty raty w programie finansowania KINTO ONE są atrakcyjne i naszych klientów na nie stać. Mogą sobie pozwolić na samochody wyższych segmentów i lepiej wyposażone niż w przypadku tradycyjnego leasingu, co pozytywnie wpływa na komfort pracowników oraz wizerunek firmy. Dodatkowo posiadanie całej obsługi serwisowej w rękach KINTO ONE zapewnia naszym klientom komfort korzystania z profesjonalnej sieci, oryginalnych części, i to wszystko w ramach rodziny Toyoty

- komentuje Anna Burakowska, General Manager KINTO ONE z Toyota Motor Poland. Popularność hybrydowych Toyot wśród flot nie może więc dziwić. Nie dość, że samochody pozwalają firmom znacznie obniżyć koszty dzięki niskiemu zużyciu paliwa i niezawodności, to na przedsiębiorców czekają bardzo atrakcyjne formy finansowania.

W 2022 r. Toyota nie zamierza oddać pozycji lidera

Pierwsze dwa miesiące tego roku pokazują, że Toyota będzie w 2022 r. tylko śrubować swoje znakomite wyniki. Ponad 20-procentowy udział w rynku i 3 937 zarejestrowanych przez firmy samochodów dały Toyocie pozycję flotowego lidera stycznia. Co ciekawe, to wzrost o 10 proc. w porównaniu ze styczniem zeszłego roku.

W lutym Toyota również miała około 20-procentowy udział w rynku. Z 8385 rejestracjami znowu zdystansowała konkurencję.