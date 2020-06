200 KM i napęd na tylną oś. Szukamy ciekawych aut za 20 tysięcy złotych

20 tysięcy złotych to wystarczający budżet na zadbanego przedstawiciela klasy wyższej. To brytyjski konkurent BMW serii 7 i Mercedesa klasy S - Jaguar XJ szóstej generacji. Sztandarowy model marki produkowany był od 1997 do 2002 roku. Klasycznie zaprojektowane nadwozie niestety nie otrzymało skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego. W zależności od historii egzemplarza, mogą przytrafić się drobne trudności z rdzą. Mimo pokaźnych rozmiarów, wnętrze XJ nie zachwyca przestronnością. O ile na przednich fotelach podróż jest bajecznie komfortowa, o tyle na kanapie wysocy pasażerowie zgłaszać będą zastrzeżenia.

Pod maską pracują tylko benzynowe jednostki. Do wyboru mamy V8 3.2 237 KM, 4.0 284 KM i flagowy 4.0 doładowany kompresorem. W tym przypadku moc wynosi zadowalające 363 KM. W każdym wariancie moment obrotowy trafia na tylne koła za pośrednictwem pięciobiegowego automatu.