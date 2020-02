Kupujemy używane: Niedocenione auta z drugiej ręki za 20 tys zł. Tanie i dość trwałe

Od 2005 do 2011 roku we włoskich zakładach Alfy Romeo produkowano bezapelacyjnie najpiękniejszego przedstawiciela klasy średniej ostatnich lat - model 159. Wbrew pozorom, to dopracowany model, godzien polecenia. Prezentuje znacznie wyższą jakość niż awaryjny poprzednik. 159 zaprojektował Giugiaro. Do wyboru mamy klasycznego sedana i niezbyt praktyczne, lecz urodziwe kombi. Tym razem problem korozji zdarza się niezwykle rzadko. Pokrewieństwo techniczne z Oplem Vectrą C przekłada się na niższe ceny części zamiennych i niezłą wytrzymałość układu jezdnego. Wnętrze zaprojektowano z równie dużą fantazją. Co ważne, miejsca nie zabraknie dla czterech dorosłych osób, choć w drugim rzędzie jest go mniej niż w konkurencyjnym Passacie, czy Accordzie. Niestety, jakość materiałów wykończeniowych wciąż pozostawia wiele do życzenia. Na liście opcji znajdziemy między innymi "pełną elektrykę", skórzaną tapicerkę, rozbudowane multimedia z nawigacją, komputer pokładowy i systemy wsparcia kierowcy.

Mechanicy zgodnie polecają pochodzący z Opla silnik benzynowy 1.8 140 KM i włoskie diesle 1.9 i 2.0 JTDM o mocy 120-150 i 170 KM. Wysokoprężne jednostki uchodzą za najlepsze w swojej klasie i zyskały wtrysk typu common-rail.