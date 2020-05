Najdrożej na świecie benzyna sprzedawana jest na stacjach w Hongkongu. Każdy litr kosztuje tam ok. 2,13 dolara, a więc w granicach 9 złotych. Porównując to z cenami na najtańszych stacjach w Polsce (ok. 3,25 zł/l) różnica jest kolosalna. Nawet wielkie koncerny paliwowe w Polsce oferują w porównaniu do Hongkongu tanią benzynę (ok. 4 zł/l).

Okazuje się jednak, że 3,50 czy 4 zł za litr w Polsce to wielokrotnie więcej niż muszą zapłacić mieszkańcy niektórych krajów. Ceny w wybranych państwach Azji, Afryki lub Ameryki południowej są znacznie niższe nawet biorąc pod uwagę zdecydowanie skromniejsze zarobki. Gdzie jest zatem najtaniej?