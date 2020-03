Kupujemy używane: Pierwszy samochód do 5 tys. zł. Wybór jest spory

Budżetowe propozycje znajdziemy również w segmencie C. Tutaj na uwagę zasługuje produkowana między innymi w gliwickich zakładach Opla Astra drugiej generacji. Niemieckie auto oferowano od 1999 do 2009 roku jako trzy i pięciodrzwiowy hatchback, sedan, kombi, coupe i kabriolet z tekstylnym dachem. W przeciwieństwie do poprzedniczki, znacząco poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne, jednak wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wnętrze skrywa przestrzeń wystarczającą dla czterech osób i sporego bagażu. Przy odrobinie szczęścia trafimy na egzemplarz pochodzący z importu, lepiej wyposażony niż krajowe sztuki. Klimatyzacja, "pełna elektryka", szyberdach czy skórzana tapicerka należały do opcji niechętnie wybieranych przez polskich klientów.

Mechanicy zgodnie chwalą wolnossące silniki benzynowe Opla sprzed dwóch dekad. Rodzina jednostek Ecotec nie sprawia większych trudności, choć trzeba wziąć pod uwagę podwyższone zużycie oleju. Do wyboru mamy: 1.2 65-75, 1.4 90, 1.6 75-105, 1.8 116-125 i 2.0 136-160 KM.

