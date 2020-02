Kupujemy używane: Godne polecenia, 2-litrowe silniki diesla z rynku wtórnego

Dużą popularnością na rynku wtórnym cieszy się również znany od 1997 roku czterocylindrowy diesel 2.1 CDI Mercedesa. Jednostka trafiała pod maski większości modeli koncernu, wliczając w to klasy E i S. W każdym przypadku zapewniając zadowalające osiągi i niskie zużycie oleju napędowego. Oczywiście, nie mamy co liczyć na pancerną budowę znaną z wolnossących diesli marki z lat 80. W zależności od roku produkcji i modelu, jednostka generuje od 82 do nawet 204 KM, zawsze dysponując bezpośrednim wtryskiem common-rail. Regeneracja wtryskiwaczy to koszt około 600 złotych za sztukę.

W 2.1 CDI zastosowano niewymagający wymiany łańcuch rozrządu. Oczywiście, musimy przestrzegać interwałów wymian oleju silnikowego skróconych do 10-15 tysięcy kilometrów. W wersjach generujących ponad 143 KM inżynierowie zastosowali dwie turbosprężarki, co znacząco podnosi koszt ewentualnej naprawy. Podobnie jak w konkurencyjnych silnikach, nowsze odmiany seryjnie łączono z filtrem cząstek stałych. Pozamiejska eksploatacja pozwala utrzymać urządzenie w dobrej kondycji. Typowo miejskie użytkowanie prowadzi do jego szybkiego zapchania. Jego regeneracja przekroczy 1200 złotych.