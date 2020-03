Najgorsze używane samochody

Dlaczego? Rdza i problemy z dieslami

Lata: 2002-2007

Samochody japońskie to synonim niezawodności, ale i one mają swoje problemy. W Mazdzie 6 ostrzegamy przed silnikami wysokoprężnymi, które niepokojąco często się zacierają. Co się psuje? Układ wtryskowy, pompa wysokiego ciśnienia czy dwumasowe koło zamachowe. Druga poważna sprawa to korozja. Rdza upodobała sobie Mazdę i atakuje krawędzie drzwi, nadkola, progi, maskę, nakrętki... Niestety, z korozją zmaga się większość Mazd, jakie znajdziemy na rynku wtórnym.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy zakupie "szóstki"? Psują się sprężyny klapy bagażnika i mechanizm otwierania okien. Niektórzy kierowcy narzekają także na luzy w kolumnie kierowniczej. Jeżeli interesujecie się starszą Mazdą 6, to bezpieczniej brać pod uwagę tylko te z silnikami benzynowymi.