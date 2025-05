Zmiana cen paliw. Tyle będziemy płacić na stacjach w tym tygodniu. Aktualne prognozy

Ceny paliw na pylonach dawno nie były zawieszone na tak atrakcyjnym poziomie. Koszty tankowania spadają nieprzerwanie od początku kwietnia i w minionym tygodniu notowany były dalsze obniżki cen paliw. W drugiej połowie maja, za sprawą odrabiającej straty ropy naftowej, przecena na stacjach w Polsce może jednak wyhamować. Co mówią aktualne prognozy biur e-petrol oraz Reflex w kwestii cen detalicznych?

REKLAMA

Zobacz wideo

Ceny paliw - analizy biur e-petrol i Reflex

Zgodnie z wynikami rynkowego zestawienia przygotowanego przed weekendem przez analityków portalu e-petrol.pl, w minionym tygodniu ceny paliw nieznacznie spadły. Największą obniżkę cen zaliczyła benzyna Pb95, kosztująca średnio 5,73 zł. Olej napędowy także potaniał i wyceniany był na średnio 5,79 zł/l. Spadkowy trend nie ominął również autogazu. Kierowcy tankują LPG w średniej cenie ok. 2,94 zł/l.

Wyliczenia przeprowadzone przez biuro Reflex także wskazują różnice na plus o parę groszy na litrze, z jakimi zmotoryzowani mieli styczność pod dystrybutorami w minionym tygodniu. Z analizy ekspertów wynika, że przed weekendem (analiza na dzień 15 maja) średni detaliczny poziom ceny benzyny Pb95 wynosił 5,75 zł za litr, ON kosztowało średnio 5,77 zł/l, a autogaz kosztował 2,94 zł/l.

Ceny paliw od 19 do 25 maja. Prognoza e-petrol

W rozpoczętym tygodniu na stacjach ma panować stabilizacja cen paliw, choć eksperci nie wykluczają drobnych obniżek. Benzyna Pb95 ma być wyceniana w granicach 5,70-5,81 zł/l, benzyna Pb98 od 6,49 do 6,61 zł/l, natomiast olej napędowy od 5,74 do 5,86 zł/l. Najbardziej prawdopodobny spadek cen dotyczy autogazu - za LPG kierowcy będą płacić od 2,88 do 2,94 zł.

Benzyna Pb95 - od 5,70 do 5,81 zł/l

Benzyna Pb98 - od 6,49 do 6,61 zł/l

Olej napędowy - od 5,74 do 5,86 zł/l

LPG - od 2,88 do 2,94 zł/l

Średnie ceny paliw od 19 maja do 23 maja. Prognoza Reflex

Zdaniem analityków biura Reflex w bieżącym tygodniu obserwować będziemy stabilizację cen na większości stacji, a nawet pierwszych symbolicznych podwyżek, zwłaszcza tam gdzie paliwa kosztują wyraźnie poniżej średniej krajowej. Średnie ceny paliw ukształtują się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do obecnego, a więc w przedziale: dla benzyny Pb95 5,73–5,77 zł/l, Pb98 6,50–6,55 zł/l, oleju napędowego 5,73–5,78- zł/l, a autogazu 2,92–2,95 zł/l.

Benzyna Pb95 - od 5,73 do 5,77 zł/l

Benzyna Pb98 - od 6,50 do 6,55 zł/l

Olej napędowy - od 5,73 do 5,78 zł/l

LPG - od 2,92 do 2,95 zł/l