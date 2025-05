Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 19 maja

Nie ma co ukrywać — już dawno ceny paliw nie były na aż tak atrakcyjnym poziomie. Jak zauważają eksperci branżowego portalu e-petrol.pl od styczniowych szczytów cenowych 95-oktanowa benzyna E10 potaniała o 8 proc., natomiast olej napędowy o ponad 9 proc. Niestety, niedawna podwyżka notowań ropy naftowej wpłynęła już na ceny paliw w rafineriach. Metr sześcienny "dziewięćdziesiątki piątki" kosztuje ok. 4515 zł, a więc o ok. 53,80 zł więcej niż na początku miesiąca, podczas gdy diesel podrożał o 23,80 zł i kosztuje ok. 4530 zł/m3.

W tym tygodniu największą obniżkę cen zaliczyła benzyna Pb95. Kosztuje aktualnie 5,73 zł, a więc o ok. 6 groszy mniej niż przed tygodniem. Olej napędowy potaniał o ok. 5 gr i wyceniany jest na średnio 5,79 zł/l. Spadkowy trend nie ominął również autogazu. Kierowcy tankują LPG w średniej cenie ok. 2,94 zł/l (mniej o 5 gr w porównaniu do zeszłotygodniowej ceny). Jak prezentują się prognozy na nadchodzący tydzień?

Zmiana cen paliw od 19 maja. Dalsze, jednak niewielkie obniżki cen

Niestety, w związku ze wspomnianymi podwyżkami cen w rafineriach nie możemy spodziewać się szczególnie dużych obniżek na stacjach. Co więcej, pojawia się ryzyko zahamowania spadkowego trendu. Na szczęście skala podwyżek u producentów nie jest szczególnie duża, więc na razie nie musimy martwić się o potencjalny wzrost cen w detalu. "Szacowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 5,70-5,81 zł/l dla benzyny E10, dla diesla 5,74-5,86 zł/l a dla autogazu 2,88-2,94 zł/l" - przekazuje redakcja branżowego portalu.

Ceny paliw od 19 do 25 maja. Prognoza e-petrol.pl

Benzyna Pb98 - od 6,49 do 6,61 zł/l

Benzyna Pb95 - od 5,70 do 5,81 zł/l

Olej napędowy - od 5,74 do 5,86 zł/l

LPG - od 2,88 do 2,94 zł/l

Zmiany na rynku naftowym. Inwestorzy kierują uwagę ku USA, Chinom i Iranowi

Ceny ropy Brent aktualnie utrzymują się na względnie stabilnym poziomie 64 dolarów za baryłkę. Niewielkie obniżki notowań wynikają głównie z powodu zapowiedzi Iranu, który zadeklarował gotowość do wznowienia rozmów nuklearnych z USA (oczywiście pod warunkiem zniesienia sankcji nałożonych przez Waszyngton). To pierwszy tak wyraźny sygnał otwartości Teheranu od miesięcy, co rynek natychmiast odnotował, przewidując wzrost eksportu ropy z Iranu. Mimo to inwestorzy pozostają ostrożni, głównie przez nieprzyjazne wypowiedzi Donalda Trumpa skierowane pod adresem irańskiego rządu.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynki było zawieszenie wojny handlowej między USA a Chinami na 90 dni. Oba kraje znacząco obniżyły wzajemne cła, co może pobudzić globalny popyt na surowce energetyczne. Co więcej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna i OPEC+ zrewidowały prognozy wzrostu zapotrzebowania na ropę. Aktualnie przewiduje się jego spowolnienie m.in. z powodu słabszej koniunktury i rosnącej liczby aut elektrycznych. Mimo to, dane z pierwszego kwartału 2025 roku wskazują na rekordowy popyt – aż 104,3 mln baryłek dziennie.