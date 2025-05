Nissana trzeba wyciągnąć z głębokiego dołka i najlepiej zrobić to szybko. Espinosa podjął się wyzwania związanego z podniesieniem wyników sprzedaży, które od 2017 roku spadły o 42 proc. Ze względu na brak nowych modeli, cła na największym rynku (USA) oraz ostrą konkurencję ze strony swoich japońskich i chińskich rywali, nie ma pewności czy Nissanowi uda się zwiększyć sprzedaż.

Najważniejsze informacje:

Od 2017 roku sprzedaż Nissana spadła o 42 proc.

CEO Ivan Espinosa planuje cięcie kosztów, między innymi masowe zwolnienia

Analitycy nie są pewni strategii Espinosy

Dyrektor Nissana 13 maja ogłosił plan redukcji 11 tys. miejsc pracy i zamknięcia 7 fabryk

Zaznaczył również, że Nissan odnotuje spadek w wynikach sprzedaży w bieżącym roku podatkowym, ponieważ kluczowe rynki dalej stanowią wyzwanie. Przewiduje się również, że wynik sprzedaży w Chinach spadnie o 18 proc., a w Japonii i USA zostanie na niezmienionym poziomie.

Nie posiadają oferty hybrydowej, a ich elektryki nie odnoszą większych sukcesów

- powiedziała Julie Boote, analityk w firmie Pelham Smithers Associates.

Nowy CEO obiecał m.in. znacznie skrócić czas opracowywania pojazdów

Ivan Espinosa zapewnił również, że Nissan skupi swoją uwagę na najważniejszym rynku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Zajmą się przede wszystkim crossoverami i SUV-ami, a więc tymi segmentami, które mają największy udział w rynku. Powiedział, że stabilne odbudowanie firmy nie może opierać się na cięciu kosztów i wie, że potrzebują silnej oferty. W związku z tym, w obecnym roku budżetowym, Nissan zacznie oferować najlepiej sprzedającego się SUV-a Rogue w wersji hybrydowej plug-in. Kolejna hybrydowa wersja tego samochodu ma zostać wprowadzona w przyszłym roku i będzie wyposażona w technologię e-Power Nissana.

Amerykańskie cła na importowane samochody i części samochodowe komplikują plany Nissana

Producent planował utrzymać spadek sprzedaży na poziomie 3 proc. w stosunku do 3,25 mln pojazdów. Cła oznaczają nie tylko konieczność podniesienia cen sprzedaży samochodów marki w USA, ale także wzrost kosztów produkcji w tamtejszych fabrykach. Sprzedaż Nissana wzrosła w zeszłym roku do ok. 938 tys., natomiast wynikało to przede wszystkim z importowania z Meksyku tańszych i mniejszych modeli, takich jak Sentra czy Versa.

Według danych zebranych przez firmę London Stock Exchange Group, z 18 analityków zajmujących się akcjami Nissana, żaden nie zaleca kupna, a połowa zaleca sprzedaż. Trzy miesiące temu chociaż jeden z nich rekomendował kupowanie akcji Nissana. Espinosa przejął stery zaledwie przed miesiącem, po nieudanych rozmowach Nissana z Hondą, dotyczących fuzji. Gdyby do niej doszło, powstałby czwarty co do wielkości producent samochodów. Julia Boote obawia się, że Nissan może nie przetrwać, jeżeli amerykańskie cła będą w mocy przez wiele lat. Czy zarząd spółki będzie w stanie odwrócić trend spadkowy, mając do czynienia z większymi kosztami?