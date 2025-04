Orlen donosi na... Orlen. Sprawę wyjaśnić ma prokuratura

Niemal 120 kontroli i audytów - to bilans weryfikacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu Grupy Orlen w okresie od stycznia 2016 do lutego 2024 roku. Ujawniono przy tym miliardowe straty wynikające z błędów zarządczych. W efekcie złożono kolejne zawiadomienia do prokuratury. Jedno z nich dotyczy sprawy zakupu akcji spółki Ruch.

3 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl