Awantura o płatne parkingi pod szpitalem. Do sprawy wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich

Jak wynika z pisma, Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł umowę z prywatnym przedsiębiorcą na zarządzanie miejscami parkingowymi przed budynkiem szpitala miejskiego im. św. Trójcy. W dokumencie zwrócono uwagę na kontrowersyjne zasady odpłatności, szczególnie w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Na terenie parkingu przewidziano dla nich bowiem jedynie dwa miejsca. Problem w tym, że takich osób korzystających codziennie z "kopert" jest zdecydowanie więcej, co rodzi oczywiste problemy.

Problem z parkowaniem przy płockim szpitalu. Interweniował RPO

Zgodnie z parkingowym regulaminem, zwolnienie z opłaty przysługuje jedynie w przypadku parkowania na kopertach i umieszczenia Karty Parkingowej w widocznym miejscu. Wnioskodawca przytoczył przykład osoby z niepełnosprawnością, która, nie znajdując wolnego miejsca na kopercie, zaparkowała w innym miejscu. Skutek? Została obciążona opłatą w wysokości 190 zł za brak ważnego biletu. Jak zaznaczono w piśmie, zupełnie inne zasady panują na parkingu przy innej placówce należącej do tego samego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W jej przypadku pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnego czasu parkowania na czas badania lub wizyty u lekarza.

W związku z wnioskiem biuro RPO postanowiło zwrócić się do prezesa zarządu szpitala, Marka Stawickiego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Poprosiło m.in. o informację dotyczącą ogólnej liczby miejsc parkingowych oraz odsetka stanowisk przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Co miał do powiedzenia prezes?

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest odpowiedź prezesa zarządu szpitala

Stawicki wyjaśnił, że wprowadzenie opłat nie wzięło się znikąd i ma logiczne wytłumaczenie. Miało ono na celu przede wszystkim ograniczenie korzystania z parkingu przez osoby niezwiązane ze szpitalem. Obecność ich pojazdów na placu często prowadziła do braku miejsc dla pacjentów i pracowników. Co więcej, sama rotacja samochodów była raczej znikoma. Zdaniem prezesa wprowadzenie strefy płatnego parkowania pozwoliło ograniczyć ten problem.

Szpital poinformował również, że na 43 miejsca parkingowe pięć miejsc przeznaczono dla osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, opłaty za parkowanie mają być zgodne ze stawkami obowiązującymi w strefie płatnego parkowania w Płocku. Placówka odniosła się także do opisanej we wniosku sytuacji dotyczącej nałożenia opłaty na pacjenta z niepełnosprawnością. Miała wynikać z jego niewiedzy, co do obszaru, na którym obowiązuje strefa płatnego parkowania oraz braku wolnego miejsca dedykowanego dla osób z niepełnosprawnością.

Odnosząc się do różnic w zasadach odpłatności za parkowanie przy drugiej placówce, wskazano, że wynika one z mniejszego obłożenia miejsc parkingowych. W tym przypadku wprowadzono opłaty, ale pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pierwszej godziny parkowania.