Oto obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2025. Musisz to mieć, aby uniknąć mandatu

Miejmy nadzieję, że zapoznałeś się już z listą wymaganych rzeczy do samochodu na 2025, a jeśli nie przypominamy, co musi się znaleźć w twoim aucie. Pozwoli ci to uniknąć mandatu w wysokości nawet 500 zł, a nawet cofnięcia pojazdu do ruchu.

Gaśnica z ważną datą i trójkąt ostrzegawczy

W każdym samochodzie zawsze muszą znajdować się trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica. Trójkąt jest niezbędny w przypadku awarii lub wypadku, aby ostrzec innych kierowców o zagrożeniu na drodze. Gaśnica natomiast jest kluczowa w sytuacjach pożarowych, zapewnia szybkie wsparcie w razie potrzeby. Posiadanie tych elementów wyposażenia jest nie tylko obowiązkowe, ale także ważne dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Trójkąt ostrzegawczy

Odpowiednio widoczna i założona z tyłu oraz z przodu tablica rejestracyjna

Brak tablicy rejestracyjnej w samochodzie może skutkować mandatem w wysokości od 150 do 300 zł. W przypadku stwierdzenia braku tablicy policja może również nakazać natychmiastowe zaprzestanie jazdy. Dodatkowo może to prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Pamiętaj, że nie wolno zakrywać tablic, ani przemieniać cyfr lub liter.

Indywidualna tablica rejestracyjna PL.

Nie jest wymagana, a może się bardzo przydać

Warto mieć przy sobie dobrze wyposażoną apteczkę, chociaż nie jest to obowiązkowe. Zestawy sprzedawane w marketach często są tanie, ale mogą być niekompletne. Warto także wozić ze sobą kamizelki odblaskowe, które poprawią naszą widoczność podczas nieplanowanej wymiany koła lub awarii pojazdu czy wypadku. Polecamy również, aby wozić ze sobą koło zapasowe i zestaw naprawczy.