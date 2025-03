Pierwsze na świecie cyfrowe lusterka w nowym modelu Lexus ES

Japoński koncern Lexus już w 2018 ogłosił, że Lexus ES z będzie pierwszym samochodem produkowanym masowo wyposażonym w kamery cofania zamiast konwencjonalnych lusterek bocznych. Marka pokonała tym sposobem innego producenta samochodów premium Audi, który planował zaoferować swoją bezlusterkową technologię w SUV-ie e-tron, gdy trafił on do sprzedaży na początku 2019 roku.

Jak działają cyfrowe lusterka, które zachwyciły rynek i wprowadziły nas w przyszłość?

System ES koncentruje się wokół pary małych kamer zamontowanych na słupkach, w których normalnie znajdowałyby się lusterka boczne samochodu. Ich obraz jest wyświetlany na dwóch 5-calowych ekranach umieszczonych wewnątrz, w pobliżu podstawy przedniej szyby. Lexus twierdzi, że obudowy kamer zostały specjalnie zaprojektowane, aby ograniczyć gromadzenie się deszczu i śniegu, które mogłyby utrudniać widzenie kamery. Ponadto pole widzenia kamer automatycznie dostosowuje się po włączeniu kierunkowskazu lub przełączeniu skrzyni biegów na bieg wsteczny.

Przez dziesięciolecia lusterka boczne z kamerą były czymś w rodzaju Świętego Graala dla projektantów samochodów. Oprócz tego, że wyglądają bardziej elegancko, są mniejsze niż standardowe, więc zapewniają lepszą aerodynamikę i zmniejszają hałas powodowany przez wiatr w trakcie jazdy. Samochody koncepcyjne prezentowane na pokazach samochodowych regularnie korzystały z tej technologii co najmniej od lat 80., ale względy kosztowe i kwestie prawne związane z rynkiem do tej pory hamowały ich komercyjną dostępność.

Lexus ES wybija się również dzięki wielu funkcjom bezpiecznej i komfortowej jazdy

To dobry krążownik autostrad z przyjemną, relaksującą jazdą. Japoński Lexus ES jest wyposażony w 2,5-litrowy silnik benzynowo-hybrydowy. Większy silnik 3.5 V6 nie jest oferowany w Japonii. Jak można się spodziewać po Lexusie, jest wyposażony w liczne funkcje podnoszące bezpieczeństwo i wygodę, jednak wszyscy krytycy stwierdzają, że najciekawsze są nowe cyfrowe lusterka. Od lipca 2020 r. są one dostępne w samochodach F Sport. Wcześniej było to ograniczone wyłącznie dla najbardziej luksusowych modeli.

Lexus ES jest już od jakiegoś czasu najchętniej wybieranym sedanem marki w Polsce

Każdy model z roku na rok jest ceniony za najwyższą jakość wykonania, komfort, wyciszenie kabiny, a także oszczędny napęd hybrydowy. Samochód chwali się również za wysoką bezawaryjność, co zostało potwierdzone przez dane z polskiej sieci dealerskiej. Raporty pokazują, że ponad połowa ES-ów na rynku z przebiegami na poziomie 150 tys. km nadal ma fabryczne tarcze i klocki hamulcowe, które nie wymagają wymiany. To potwierdza najwyższą jakość tego modelu oraz pozwala obniżyć koszty użytkowania samochodu.

Cyfrowe lusterka zobaczymy również w modelu ES z 2025. Ten nowy Lexus Es 300h z 2025 będzie pełen wielu wygodnych funkcji, takich jak: kamera cofania, dach panoramiczny, nawigacja, zdalne uruchamianie, audio premium, bezkluczykowy rozruch, Bluetooth, zdalne otwieranie i wiele innych. Na pewno warto na niego czekać.